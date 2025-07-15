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ЕС ввел новые санкции против молдавских оппозиционеров и структур

ЕС ввел новые санкции против молдавских оппозиционеров и структур Совет Европейского союза ввел новые санкции против семи физических и трех юридических лиц молдавских оппозиционеров и структур.
Другие страны
15 июля 2025 г. 18:48
ЕС ввел новые санкции против молдавских оппозиционеров и структур

Совет Европейского союза ввел новые санкции против семи физических и трех юридических лиц молдавских оппозиционеров и структур.

Как передает Report об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

Санкции направлены в основном против близких соратников Илана Шора, ранее внесенного в санкционный список ЕС за незаконное финансирование политических партий и подстрекательство к насилию. В новый список вошли также лидеры и участники структур, пришедших на смену запрещенной партии "ШОР".

Некоторые фигуранты обвиняются в покупке голосов на президентских выборах и конституционном референдуме 2024 года по вступлению Молдовы в ЕС, а также в подкупе молдавских политиков.

Среди организаций под санкциями - компания A7, связанная с Москвой и обвиняемая в попытках повлиять на выборы, политический блок Victory/Pobeda, созданный Шором, и Культурно-образовательный центр Молдовы, уличенный в содействии вмешательству в выборы.

Всего под санкции ЕС по Молдове теперь подпадают 23 человека и 5 организаций. Им запрещен въезд в страны ЕС, заморожены активы, а также запрещено предоставление финансовых ресурсов.

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Версия на азербайджанском языке Aİ Moldova müxalifətçilərinə və strukturlarına qarşı yeni sanksiyalar tətbiq edib

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