Азербайджан в июне отставал от квоты "ОПЕК+" на 87 тыс. б/с

Среднесуточная добыча нефти в Азербайджане в июне 2025 года составила 464 тыс. баррелей.

Среднесуточная добыча нефти в Азербайджане в июне 2025 года составила 464 тыс. баррелей.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ежемесячный отчет ОПЕК.

Согласно информации, в июне суточная добыча нефти в Азербайджане осталась на уровне мая.

Квота Азербайджана на добычу нефти в рамках соглашения "ОПЕК+" на 2025 год составляет 551 тыс. б/с. Таким образом, фактическая добыча в июне была ниже квоты на 87 тыс. баррелей.

В 2024 году среднесуточная добыча нефти в Азербайджане составила 482 тыс. баррелей.