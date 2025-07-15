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Азербайджан в июне отставал от квоты "ОПЕК+" на 87 тыс. б/с

Азербайджан в июне отставал от квоты "ОПЕК+" на 87 тыс. б/с Среднесуточная добыча нефти в Азербайджане в июне 2025 года составила 464 тыс. баррелей.
Энергетика
15 июля 2025 г. 17:53
Азербайджан в июне отставал от квоты ОПЕК+ на 87 тыс. б/с

Среднесуточная добыча нефти в Азербайджане в июне 2025 года составила 464 тыс. баррелей.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ежемесячный отчет ОПЕК.

Согласно информации, в июне суточная добыча нефти в Азербайджане осталась на уровне мая.

Квота Азербайджана на добычу нефти в рамках соглашения "ОПЕК+" на 2025 год составляет 551 тыс. б/с. Таким образом, фактическая добыча в июне была ниже квоты на 87 тыс. баррелей.

В 2024 году среднесуточная добыча нефти в Азербайджане составила 482 тыс. баррелей.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan iyunda "OPEC+" kvotasından gündəlik 87 min barel geri qalıb

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