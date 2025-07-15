В Баку открыли баню Зергерпалан после консервационных работ

В Баку состоялось открытие исторической бани XIX века, известной как Зергерпалан, после завершения консервационных работ.

В Баку состоялось открытие исторической бани XIX века, известной как Зергерпалан, после завершения консервационных работ.

Как сообщает Report, работы выполнены по заказу общественного объединения "Мирас" при участии сотрудников Института археологии и антропологии НАНА, Азербайджанского университета архитектуры и строительства, а также итальянского профессора Луиджи Скринзи.

Руководитель археологических раскопок профессор Гафар Джабиев отметил, что баня была построена в 1899 году на средства местных предпринимателей. В 1937 году владелец подвергся репрессиям, а во время Второй мировой войны здание использовалось как мастерская и цех по производству военной продукции.

По словам ученого, архитектурный комплекс включает входной зал, два основных помещения и смежные с ними комнаты. Во время раскопок найдены материально-культурные артефакты, строительные слои и архитектурные элементы. В оформлении бани сочетаются элементы восточной архитектуры (арки, купола, фонтаны) и черты европейской школы.

Джабиев подчеркнул, что при проведении консервации применялись итальянские технологии, что позволило максимально сохранить оригинальный облик памятника.