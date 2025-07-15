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Президент НАНА: В Баку и на Абшеронском полуострове начались археологические исследования

Президент НАНА: В Баку и на Абшеронском полуострове начались археологические исследования В последние годы в столице Баку и на Абшеронском полуострове начались археологические исследования.
Наука и образование
15 июля 2025 г. 18:03
Президент НАНА: В Баку и на Абшеронском полуострове начались археологические исследования

В последние годы в столице Баку и на Абшеронском полуострове начались археологические исследования.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) академик Иса Габиббейли.

По его словам, указанная территория имеет древнюю историю, и археологические исследования в исторических кварталах Баку должны быть расширены.

Он отметил, что в настоящее время археологические экспедиции успешно работают во многих регионах Азербайджана, включая освобожденные от оккупации Карабах и Восточный Зангезур.

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Версия на азербайджанском языке AMEA prezidenti: Bakıda və Abşeron yarımadasında arxeoloji tədqiqatlar başlayıb

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