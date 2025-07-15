Президент НАНА: В Баку и на Абшеронском полуострове начались археологические исследования

В последние годы в столице Баку и на Абшеронском полуострове начались археологические исследования.

В последние годы в столице Баку и на Абшеронском полуострове начались археологические исследования.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) академик Иса Габиббейли.

По его словам, указанная территория имеет древнюю историю, и археологические исследования в исторических кварталах Баку должны быть расширены.

Он отметил, что в настоящее время археологические экспедиции успешно работают во многих регионах Азербайджана, включая освобожденные от оккупации Карабах и Восточный Зангезур.