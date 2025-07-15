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Зеленский ратифицировал создание спецтрибунала и приостановил действие Оттавской конвенции

Зеленский ратифицировал создание спецтрибунала и приостановил действие Оттавской конвенции Зеленский ратифицировал создание спецтрибунала и приостановил действие Оттавской конвенции
Другие страны
15 июля 2025 г. 17:56
Зеленский ратифицировал создание спецтрибунала и приостановил действие Оттавской конвенции

Президент Украины Владимир Зеленский ратифицировал создание специального трибунала по России, а также приостановку действия Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин.

Как сообщает Report, об этом Владимир Зеленский написал в соцсетях.

"Новый трибунал призван обеспечить реальную неотвратимость наказания России за развязанную войну против Украины", - подчеркнул глава украинского государства.

По словам Зеленского, Украина обязана достичь хотя бы паритета в силах и средствах, необходимых для обороны, включая возможность использования тех видов вооружения, которые применяет российская армия.

Кроме того, Зеленский сообщил, что поручил профильным чиновникам безотлагательно подготовить и принять все необходимые подзаконные акты для практической реализации подписанных решений.

Ранее сегодня Верховная Рада Украины утвердила документ о создании совместного с Советом Европы специального трибунала против военной агрессии России.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski xüsusi tribunalın yaradılmasını ratifikasiya etdi və Ottava Konvensiyasının fəaliyyətini dayandırdı

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