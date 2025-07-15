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В МИД Польши не исключили, что 18-й пакет санкций против РФ примут уже 16 июля

В МИД Польши не исключили, что 18-й пакет санкций против РФ примут уже 16 июля Глава польского МИД Радослав Сикорский не исключил, что ЕС примет очередной, 18-й пакет антироссийских санкций уже завтра.
Другие страны
15 июля 2025 г. 18:35
В МИД Польши не исключили, что 18-й пакет санкций против РФ примут уже 16 июля

Глава польского МИД Радослав Сикорский не исключил, что ЕС примет очередной, 18-й пакет антироссийских санкций уже завтра.

Как передает Report со ссылкой на телеканал TVP Info, данное заявление он сделал после заседания министров иностранных дел сообщества в Брюсселе.

"Я надеюсь, что этот пакет будет принят в течение часов, а не дней - то есть, может, завтра", - сказал Сикорский.

Как утверждает министр, новый потолок цен на российские энергоносители остается в проекте рестрикций.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что министры иностранных дел стран Евросоюза на встрече в Брюсселе не смогли достичь согласия по поводу 18-го пакета санкций против России. Сийярто пояснил, что Словакия по-прежнему увязывает вопрос о принятии 18-го санкционного пакета с предоставлением ей гарантий энергоснабжения в связи с планом Еврокомиссии по отказу от российских нефти и газа к началу 2028 года.

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