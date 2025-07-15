СМИ: Египет, Израиль и Катар обсуждают вывоз раненых из Газы

Представители Египта, Израиля и Катара проводят консультации в Каире относительно ввоза в сектор Газа гуманитарной помощи и вывоза оттуда раненых и больных палестинцев.

Представители Египта, Израиля и Катара проводят консультации в Каире относительно ввоза в сектор Газа гуманитарной помощи и вывоза оттуда раненых и больных палестинцев.

Как передает Report, об этом сообщил египетский телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".

По его данным, переговоры в Каире продлятся два дня, однако на них уже "наблюдается прогресс, стороны пришли к консенсусу по ряду вопросов". Участники встречи постараются "преодолеть существующие препятствия на пути к достижению соглашения" о прекращении огня в Газе. Данных о том, кто именно участвует в переговорах в Каире, пока не приводится.

Накануне источники "Аль-Кахира аль-Ихбария" проинформировали, что глава Управления общей разведки Египта Хасан Рашад провел встречи с представителями палестинского движения ХАМАС и Израиля с целью ускорить заключение соглашения. Об итогах консультаций пока официально не сообщалось.