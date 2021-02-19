Аппарат Perseverance совершил посадку на поверхности Марса

Американский марсоход Perseverance ("Настойчивость") вошел в атмосферу Красной планеты и совершил посадку на планете.
Как отмечали ранее представители космического ведомства, аппарат войдет в атмосферу Марса на скорости около 19 тыс км/ч. Перед этим отделился его маршевый двигатель.
Уточняется, что специалисты ведомства "получили подтверждение" того, что данная операция прошла успешно. При посадке марсохода Perseverance раскрылся парашют.
Специалисты NASA рассчитывают с помощью Perseverance обнаружить следы существования в далеком прошлом жизни на Марсе.
Touchdown confirmed. The— NASA (@NASA)
#CountdownToMarsis complete, but the mission is just beginning. pic.twitter.com/UvOyXQhhN9 February 18, 2021