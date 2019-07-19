​В Азербайджане зарегистрирована сделка репо на рекордную сумму

15 июля на торговой платформе Бакинской фондовой биржи (БФБ) была зарегистрирована сделка репо на сумму 78,6 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на БФБ, это рекордная сумма по однодневным сделкам с 2014 года.

Общий объем операций репо за январь-июнь 2019 года составил 438 млн манатов.

За последние два года наблюдался значительный рост операций репо. Так, если в первом полугодии 2017 года общий объем операций репо составлял 11,6 млн манатов, то в аналогичном периоде 2018 года этот показатель достиг 466,2 млн манатов.

Гособлигации, эмитированные Министерством финансов, пользуются высоким спросом в качестве предмета репо. Сделки репо заключаются также по нотам Центробанка Азербайджана и корпоративным облигациям.

Так, доля гособлигаций в первом полугодии составила 60,7% (265,7 млн манатов), нот ЦБА - 37,7% (165,2 млн манатов), облигаций Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) - 1,6% (4,1 млн долларов или примерно 7 млн манатов).