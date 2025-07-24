Обвиняемый по делу Baza полицейский из Белгорода арестован

Старший оперуполномоченный уголовного розыска отдела полиции №3 УМВД России по городу Белгороду Александр Селиванов признал свою вину по делу о даче взятки от журналистов Telegram-канала Baza.
Как передает Report, об этом сообщает ТАСС из зала Замоскворецкого суда Москвы.
"Я полностью признаю свою вину и раскаиваюсь. Готов сотрудничать со следствием, скрываться не намерен", - сказал Селиванов.
Решением суда обвиняемый в получении взятки и в превышении должностных полномочий А.Селиванов был арестован.
"Суд постановил заключить Селиванова под стражу сроком на 1 месяц 27 суток", - говорится в сообщении.
Напомним, что утром 22 июля российские силовики провели обыски в офисе популярного телеграм-канала Baza, а также в квартире главреда "Базы" Глеба Трифонова. Позже стало известно о том, что как минимум пятеро сотрудников редакции, в том числе Трифонов задержаны для проведения допроса. Также были задержаны нескольких сотрудников территориальных подразделений ОВД, которые по версии следствия передавали служебную информацию третьим лицам.
23 июля главред канала Г.Трифонов и продюсер Татьяна Лукьянова были арестованы решением суда по обвинению в даче взятки группой лиц по предварительному сговору.