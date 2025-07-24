Стали известны абитуриенты, набравшие наивысший балл на вступительных экзаменах 13 июля

На вступительном экзамене 13 июля 2025 года два абитуриента показали высший результат по I группе специальностей.

На вступительном экзамене 13 июля 2025 года два абитуриента показали высший результат по I группе специальностей.

Как передает Report со ссылкой на Государственный экзаменационный центр, по I группе специальностей на вступительном экзамене, состоявшемся 13 июля 2025 года, наивысший результат (400 баллов) показали двое учащихся: выпускник средней школы села Гядимкенд Нефтчалинского района Мюшвиг Агиль оглу Элили и выпускник средней школы №64 города Баку Эбюльхясен Бриллиант оглу Мамедов.

Согласно результатам обеих этапов экзамена, Мюшвиг Агиль оглу Элили стал абитуриентом, набравшим наивысший общий балл по I группе – 698,3. На первом этапе экзамена он набрал 298,3 балла. Эбюльхясен Бриллиант оглу Мамедов набрал на первом этапе 296,7 балла.

На этом экзамене наивысший результат по IV группе специальностей (400 баллов) показали четверо абитуриентов: выпускница средней школы №272 города Баку Сона Мехеммед гызы Нурмаммедли, выпускник средней школы №1 села Орта Зейзид Шекинского района Орхан Фахри оглу Абдулсемедли, выпускница средней школы №253 города Баку Мярьям Ильгар гызы Абдуллаева и выпускница школы №53 города Баку Зейнаб Заур гызы Агамамедова.

Сона Мехеммед гызы Нурмаммедли и Орхан Фахри оглу Абдулсемедли стали абитуриентами, набравшими максимально возможные 700 баллов по итогам двух этапов. Оба на первом этапе экзамена набрали по 300 баллов. Мярьям Ильгар гызы Абдуллаева набрала на первом этапе 289 баллов, а Зейнаб Заур гызы Агамамедова — 286,7 балла.