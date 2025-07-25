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США призвали к мирному урегулированию конфликта между Камбоджей и Таиландом

США призвали к мирному урегулированию конфликта между Камбоджей и Таиландом США обеспокоены эскалацией между Камбоджей и Таиландом, призывают к немедленному прекращению боевых действий и мирному урегулированию конфликта.
Другие страны
25 июля 2025 г. 00:22
США призвали к мирному урегулированию конфликта между Камбоджей и Таиландом

США обеспокоены эскалацией между Камбоджей и Таиландом, призывают к немедленному прекращению боевых действий и мирному урегулированию конфликта.

Как передает Report, об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Томми Пиготт.

"Мы также серьезно обеспокоены эскалацией насилия на границе Таиланда и Камбоджи и глубоко опечалены сообщениями о причинении вреда мирному населению", - сказал он. "Соединенные Штаты призывают к немедленному прекращению боевых действий, защите гражданского населения и мирному урегулированию конфликта", - указал Пиготт.

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