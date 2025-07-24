Раскрыта причина отключения воды в некоторых районах Баку

Раскрыта причина отключения воды в некоторых районах Баку

В летний период из-за резкого повышения температуры воздуха возрастает потребность в воде. В целях максимально оптимального удовлетворения этой потребности, а также минимизации риска аварий, возникающих в результате чрезмерной нагрузки на существующие водозаборные сооружения и водопроводные магистрали, проводятся определённые регулировочные работы.

Об этом сообщили в Объединённой службе водоснабжения крупных городов в ответ на запрос Report о перебоях с подачей воды в некоторых районах Баку.

Отмечается, что регулирование режима в основном затрагивает самовольные жилые постройки на возвышенных территориях вокруг Баку, не предназначенные для индивидуального проживания. Существующие строения, размещённые на охранных зонах вдоль основных водопроводных магистралей, создают дополнительные проблемы при подаче воды в восточные районы города и при регулировке водоснабжения.

Несмотря на то, что все эти факторы вызывают перебои в подаче воды, в настоящее время принимаются интенсивные и системные меры. В целом, в условиях аномальной жары возникла необходимость пересмотра режима водоснабжения даже в тех районах, где оно осуществляется бесперебойно и по установленному графику.

В данный момент в соответствии с повышенным летним спросом в Баку подаётся на 0,3 миллиона кубометров воды больше, чем требуется. Тем не менее, строения, не соответствующие нормативам, а также жилые массивы, затрудняющие регулировку водопроводных сетей, оказывают серьёзное влияние на обеспечение бесперебойной подачи воды.

Для устранения этих проблем активно продолжается реализация новых проектов по увеличению объёмов водопроизводства на основных объектах водоснабжения Баку — комплексах Джейранбатан, Огуз-Габала-Баку и Кюр, а также по строительству водопроводных магистралей и распределительных сетей в бассейнах.