Михаил Гусман покинул пост первого замгендиректора ТАСС

Михаил Гусман освобожден от должности первого заместителя генерального директора ТАСС.
Как передает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
75-летний Михаил Гусман проработал в структурах ТАСС порядка 30 лет. С 2000 года является автором и ведущим телевизионного цикла "Формула власти". Заслуженный работник культуры РФ (2001) и Заслуженный журналист РФ (2018).
Гусман возглавляет Российский комитет Международной программы развития коммуникаций ЮНЕСКО, входит в состав Межправительственного совета ЮНЕСКО по вопросам информации и коммуникациям (IPDC) и Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.