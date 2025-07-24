Михаил Гусман покинул пост первого замгендиректора ТАСС

Михаил Гусман освобожден от должности первого заместителя генерального директора ТАСС.

Михаил Гусман освобожден от должности первого заместителя генерального директора ТАСС.

Как передает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

75-летний Михаил Гусман проработал в структурах ТАСС порядка 30 лет. С 2000 года является автором и ведущим телевизионного цикла "Формула власти". Заслуженный работник культуры РФ (2001) и Заслуженный журналист РФ (2018).

Гусман возглавляет Российский комитет Международной программы развития коммуникаций ЮНЕСКО, входит в состав Межправительственного совета ЮНЕСКО по вопросам информации и коммуникациям (IPDC) и Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.