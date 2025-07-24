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Полномочный представитель президента Азербайджана поздравил "Араз-Нахчыван" с победой

Полномочный представитель президента Азербайджана поздравил "Араз-Нахчыван" с победой Полномочный представитель президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли поздравил "Араз-Нахчыван" с исторической победой над греческим "Арисом" в первом матче II квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.
Футбол
24 июля 2025 г. 22:37
Полномочный представитель президента Азербайджана поздравил Араз-Нахчыван с победой

Полномочный представитель президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли поздравил "Араз-Нахчыван" с исторической победой над греческим "Арисом" в первом матче II квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.

Как сообщает местное бюро Report, в поздравлении говорится:

"Поздравляю команду "Араз-Нахчыван" с победой со счетом 2:1 над "Арисом" в первом матче Лиги конференций УЕФА. Проявленные решимость и профессионализм заслуживают похвалы. Желаю успехов и в следующих встречах".

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Версия на азербайджанском языке Səlahiyyətli nümayəndə “Araz-Naxçıvan”ı təbrik edib

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