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Аббас Арагчи: Иран будет отстаивать права на ядерную программу на переговорах

Аббас Арагчи: Иран будет отстаивать права на ядерную программу на переговорах Иран будет отстаивать свои ядерные права, включая обогащение урана, на переговорах с представителями Франции, Великобритании и Германии, которые запланированы на пятницу.
В регионе
24 июля 2025 г. 22:32
Аббас Арагчи: Иран будет отстаивать права на ядерную программу на переговорах

Иран будет отстаивать свои ядерные права, включая обогащение урана, на переговорах с представителями Франции, Великобритании и Германии, которые запланированы на пятницу.

Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в видео, опубликованном государственными СМИ.

Арагчи отметил, что целью переговоров станет донесение до европейских стран неизменности позиции Ирана, несмотря на недавние израильские и американские военные действия против его ядерной программы в прошлом месяце.

Министр подчеркнул, что Иран всегда готов развивать свою ядерную программу логичным образом.

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Версия на азербайджанском языке İranın uranın zənginləşdirilməsi ilə bağlı mövqeyi dəyişməyib

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