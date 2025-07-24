Аббас Арагчи: Иран будет отстаивать права на ядерную программу на переговорах

Иран будет отстаивать свои ядерные права, включая обогащение урана, на переговорах с представителями Франции, Великобритании и Германии, которые запланированы на пятницу.

Иран будет отстаивать свои ядерные права, включая обогащение урана, на переговорах с представителями Франции, Великобритании и Германии, которые запланированы на пятницу.

Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в видео, опубликованном государственными СМИ.

Арагчи отметил, что целью переговоров станет донесение до европейских стран неизменности позиции Ирана, несмотря на недавние израильские и американские военные действия против его ядерной программы в прошлом месяце.

Министр подчеркнул, что Иран всегда готов развивать свою ядерную программу логичным образом.