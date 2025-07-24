Комитет Сената поддержал кандидатуру Уолтца на должность постпреда США при ООН

Комитет Сената по международным отношениям в четверг выступил в поддержку кандидатуры экс-советника президента по нацбезопасности Майка Уолтца на пост постпреда США при ООН.

Комитет Сената по международным отношениям в четверг выступил в поддержку кандидатуры экс-советника президента по нацбезопасности Майка Уолтца на пост постпреда США при ООН.

Как передает Report со ссылкой на Axios, "за" Уолтца проголосовали 12 человек, "против" - 10.

Отмечается, что теперь по кандидатуре Уолтца должен голосовать весь состав Сената, и что он, вероятно, утвердит его на должность постпреда.

В мае президент США Дональд Трамп заявил, что его советник по нацбезопасности Майк Уолтц покинет свой пост и станет претендентом на должность постпреда при ООН. После ухода Уолтца должность советника по национальной безопасности по совместительству занимает госсекретарь США Марко Рубио.

Ранее сообщалось, что сенатор Рэнд Пол (республиканец от штата Кентукки США - ред.) задерживает процесс утверждения кандидатуры Уолтца на пост постоянного представителя США при ООН.