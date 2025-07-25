О нас

ЦАХАЛ заявил об ударах по объектам "Хезболлах" на юге Ливана

ЦАХАЛ заявил об ударах по объектам "Хезболлах" на юге Ливана Израильские военные нанесли новую серию ударов по югу Ливана, целью которых заявлено уничтожение военных объектов организации "Хезболлах".
Другие страны
25 июля 2025 г. 00:43
ЦАХАЛ заявил об ударах по объектам Хезболлах на юге Ливана

Израильские военные нанесли новую серию ударов по югу Ливана, целью которых заявлено уничтожение военных объектов организации "Хезболлах".

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

По ее данным, удары наносились по складам с оружием, была также поражена одна ракетная установка.

"Присутствие этих вооружений и деятельность террористической организации "Хезболлах" в этом районе является нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном" о прекращении огня", - считает израильская сторона.

Помимо этого, в течение дня в результате точечного удара в окрестностях поселка Аита-эш-Шааб на юге Ливана был ликвидирован один из участников вооруженных формирований "Хезболлах", добавили в армии.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Вице-президент Visa: Интерес к цифровизации в Азербайджане способствует успешной реализации нашей стратегии - ИНТЕРВЬЮ
Вице-президент Visa: Интерес к цифровизации в Азербайджане способствует успешной реализации нашей стратегии - ИНТЕРВЬЮ
24 июля 2025 г. 14:10
ГНФАР приостановил закупку золота - Эксклюзив
ГНФАР приостановил закупку золота - Эксклюзив
23 июля 2025 г. 16:41
Казахстан в I полугодии посетили почти 49 тысяч граждан Азербайджана
Казахстан в I полугодии посетили почти 49 тысяч граждан Азербайджана
22 июля 2025 г. 15:12
Джассем Аль Маннаи: Катар планирует совместные проекты с Азербайджаном по инфраструктуре и окружающей среде
Джассем Аль Маннаи: Катар планирует совместные проекты с Азербайджаном по инфраструктуре и окружающей среде
18 июля 2025 г. 11:53
Китай заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере высшего аудита
Китай заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере высшего аудита
17 июля 2025 г. 11:52
Серхат Кёксал: ЧБТР готов финансировать трансграничные проекты для усиления стратегической роли Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
Серхат Кёксал: ЧБТР готов финансировать трансграничные проекты для усиления стратегической роли Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
14 июля 2025 г. 14:14
Ермек Мажекенов: KASE готова предложить рынку инструменты по Азербайджану
Ермек Мажекенов: KASE готова предложить рынку инструменты по Азербайджану
4 июля 2025 г. 18:34
Асим Ифтихар Ахмад: Реформа Совбеза ООН должна предусматривать увеличение числа избираемых членов - ИНТЕРВЬЮ
Асим Ифтихар Ахмад: Реформа Совбеза ООН должна предусматривать увеличение числа избираемых членов - ИНТЕРВЬЮ
4 июля 2025 г. 13:25
Ермек Мажекенов: Для превращения Казахстана и Азербайджана в хабы нужна цифровая экосистема - ИНТЕРВЬЮ
Ермек Мажекенов: Для превращения Казахстана и Азербайджана в хабы нужна цифровая экосистема - ИНТЕРВЬЮ
4 июля 2025 г. 12:53
В Азербайджане в прошлом году зафиксированы случаи пяти редких инфекционных заболеваний
В Азербайджане в прошлом году зафиксированы случаи пяти редких инфекционных заболеваний
3 июля 2025 г. 12:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi