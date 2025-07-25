ЦАХАЛ заявил об ударах по объектам "Хезболлах" на юге Ливана

Израильские военные нанесли новую серию ударов по югу Ливана, целью которых заявлено уничтожение военных объектов организации "Хезболлах".

Израильские военные нанесли новую серию ударов по югу Ливана, целью которых заявлено уничтожение военных объектов организации "Хезболлах".

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

По ее данным, удары наносились по складам с оружием, была также поражена одна ракетная установка.

"Присутствие этих вооружений и деятельность террористической организации "Хезболлах" в этом районе является нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном" о прекращении огня", - считает израильская сторона.

Помимо этого, в течение дня в результате точечного удара в окрестностях поселка Аита-эш-Шааб на юге Ливана был ликвидирован один из участников вооруженных формирований "Хезболлах", добавили в армии.