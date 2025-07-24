Эльмар Бахшиев: Футболисты "Араз-Нахчывана" проявили характер и одержали победу

Футболисты "Араз-Нахчывана" проявили характер и одержали победу.

Футболисты "Араз-Нахчывана" проявили характер и одержали победу.

Как передает Report, об этом заявил главный тренер "Араз-Нахчывана" Эльмар Бахшиев на пресс-конференции после матча против греческого "Ариса" в рамках второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.

Специалист отметил, что его подопечные сражались с сильным соперником:

"Хочу поблагодарить всех болельщиков, которые нас поддерживали. Они были с нами на протяжении всей игры, даже после пропущенного мяча. Думаю, мы проделали хорошую работу. Со временем мы станем ещё сильнее как команда. Когда травмированные игроки вернутся в строй, наша сила только возрастёт. Сегодня мы по-настоящему проявили характер и добились заслуженной победы. Мы знали, какими сюрпризами может нас удивить соперник".

Отметим, что матч "Араз-Нахчыван" — "Арис" завершился победой азербайджанского клуба со счётом 2:1. Ответная встреча состоится 31 июля в Салониках.