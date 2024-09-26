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Азербайджан вступил в Коалицию министров финансов по борьбе с изменением климата

Азербайджан вступил в Коалицию министров финансов по борьбе с изменением климата 10:27
Финансы
26 сентября 2024 г. 10:41
Азербайджан вступил в Коалицию министров финансов по борьбе с изменением климата

Министерство финансов Азербайджана стало полноправным членом коалиции министров финансов по климатической деятельности (The Coalition of Finance ministers for Climate Action).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Минфин.

"Вхождение Азербайджана в качестве полноправного члена коалиции, направления деятельности которой во многом совпадают с COP, внесет важный вклад в достижение результатов, нацеленных на председательство нашей страны в COP29", - подчеркивает ведомство.

Коалиция, членами которой являются министры финансов 92 стран, осуществляет партнерство с 26 международными организациями, которые играют ключевую техническую и консультативную роль в поддержке усилий министров финансов по разработке и реализации политики в области изменения климата.

В апреле этого года Министерство финансов приняло участие в качестве наблюдателя в 11-м заседании Коалиции в рамках Весенних встреч Международного валютного фонда (МВФ) и Группы Всемирного банка в Вашингтоне.

Очередная встреча членов коалиции состоится в октябре в Вашингтоне в рамках ежегодных встреч МВФ и Группы Всемирного банка. Кроме того, достигнута предварительная договоренность о проведении специального заседания коалиции во время "Дня финансов, инвестиций и торговли" в рамках COP29 в ноябре в Баку.

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Версия на английском языке Azerbaijan joins Coalition of Finance Ministers for Climate Action
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan İqlim Fəaliyyəti üzrə Maliyyə Nazirlərinin Koalisiyasına üzv olub

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