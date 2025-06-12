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Открыт новый вид динозавра, жившего более 80 млн лет назад

Открыт новый вид динозавра, жившего более 80 млн лет назад Канадские палеонтологи обнаружили новый вид динозавра, который был родственником тираннозавра и жил более 80 млн лет назад.
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12 июня 2025 г. 03:28
Открыт новый вид динозавра, жившего более 80 млн лет назад

Канадские палеонтологи обнаружили новый вид динозавра, который был родственником тираннозавра и жил более 80 млн лет назад.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал ABC.

Новый вид, названный Khankhuuluu mongoliensis, является небольшим тираннозавром, который мог весить около 770 кг, а в длину достигать примерно 4 м.

Отмечается, что два неполных скелета были найдены в монгольской пустыне Гоби еще в 1970-х годах, но были отнесены к другому виду динозавров. С тех пор окаменелости не изучались до 2023 года. Открытие проливает новый свет на эволюцию видов тираннозавров и закономерности их расселения в позднем меловом периоде, заявила ABC доцент факультета естественных наук Университета Калгари.

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Версия на азербайджанском языке Alimlər 80 milyon il əvvəl yaşamış dinozavrın yeni növünü kəşf edib

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