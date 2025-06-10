Олгун Амджаоглу: Поддержка Азербайджана важна для создания нами островной модели на основе "зеленой энергии" к 2030 году – ИНТЕРВЬЮ

Олгун Амджаоглу: Поддержка Азербайджана важна для нас в создании островной модели на основе "зеленой энергии" к 2030 году – ИНТЕРВЬЮ

Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК) намерена расширить энергетическое и экономическое сотрудничество с тюркским миром. Более эффективное использование энергетического потенциала острова, оперативная интеграция в переход к зеленой энергии и реализация совместных проектов с тюркскими государствами являются приоритетами страны.

Министр экономики и энергетики ТРСК Олгун Амджаоглу в интервью Report рассказал о возможностях сотрудничества с Азербайджаном, целях островного государства в сфере зеленой энергии и инициативах в рамках тюркского мира.

Представляем данное интервью:

– Как вы оцениваете потенциал сотрудничества между ТРСК и Азербайджаном в энергетической сфере? Есть ли конкретные инициативы в области возобновляемой энергетики и обмена технологическими знаниями?

– Это одна из главных целей Турецкой энергетической организации. Объединение тюркского мира, насчитывающего более 250 млн человек, вокруг общих проектов имеет для нас большое значение. ТРСК, как государство со статусом наблюдателя в Организации тюркских государств (ОТГ), даже в условиях эмбарго и изоляции действует совместно с Турцией, Азербайджаном и другими странами-участницами.

Наше сотрудничество не ограничивается только энергетикой – мы считаем важным создавать совместные платформы в экономике, торговле, социальной и культурной сферах, а также в спорте, объединяя бизнесменов и НПО.

Северный Кипр не только близок к Европе, он также расположен на стыке Европы, Африки и Азии, на территории в 3 355 кв. км и сохраняет османское наследие. Мы стремимся быть неотъемлемой частью тюркского мира и выполнять возложенные на нас обязанности в этом союзе.

Особо приоритетным для нас является сотрудничество Турции с Азербайджаном в энергетике, торговле и социальной сфере.

Альтернатив нет. Для дальнейшего существования нам необходима сохранять солидарность, взаимодействовать в соответствии с требованиями современности. Нам, как народу, прожившему под эмбарго долгие годы, это хорошо известно. Поэтому все наши шаги в будущем будут строиться на сотрудничестве с тюркскими государствами. Мы придаем особое значение мероприятиям в данном направлении, в которых наши торгово-промышленные палаты и бизнесмены принимают активное участие. Надеемся, что III Тюркская торговая выставка будет организована на Северном Кипре и соберет представителей всех стран ОТГ, инвесторов и производителей. Верю, что тюркский мир сможет реализовать эту инициативу, и мы готовы выполнить свои обязанности.

– В последние годы Азербайджан придает большое значение энергетическому переходу, активно инвестируя в солнечную и ветровую энергетику. Как Северный Кипр может использовать этот опыт?

– Мы уже проводим обмен знаниями и опытом с Азербайджаном в данной сфере. Технологические и инфраструктурные возможности Азербайджана значительно превосходят наши. Тем не менее, мы тоже предпринимаем шаги в рамках наших внутренних ресурсов. В настоящее время у нас есть энергетическая база мощностью 594 МВт, из которых 120 МВт обеспечиваются за счет солнечной энергии. Географическое положение острова – 333 солнечных дня в году и 2 400 часов солнечного потенциала – дает нам серьезное преимущество.

Переход к зеленой энергии является нашим главным приоритетом. Турция уже производит более 55 % всей энергии из возобновляемых источников, мы также внимательно следим за успехами Азербайджана в данной сфере. Наша цель – создать к 2030 году островную модель, полностью основанную на зеленой энергии. Опыт и поддержка Турции и Азербайджана имеют для нас большое значение, и мы верим, что, следуя их примеру, добьемся успеха.

– Какие сферы являются наиболее перспективными для инвестиций азербайджанских компаний на Северном Кипре?

– Первые шаги в данном направлении мы уже сделали вместе с Турцией и продолжаем действовать. ОТГ является новой, но очень важной для нас платформой, и укрепление сотрудничества в сфере энергетики имеет стратегическое значение.

Азербайджан имеет богатый опыт и информационную базу по зеленой энергии, в которых мы заинтересованы. В будущем мы поставим данный вопрос на повестку дня организационных встреч, особенно заседаний министров в рамках Турецкой энергетической организации. Также мы готовы предпринять конкретные шаги для укрепления позиций нашей страны в этой структуре.