Трамп встретится с мировыми лидерами на саммите G7

Президент США Дональд Трамп проведет много личных встреч с мировыми лидерами в ходе саммита Группы семи (G7).

Президент США Дональд Трамп проведет много личных встреч с мировыми лидерами в ходе саммита Группы семи (G7).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на регулярном брифинге для журналистов.

"Я могу подтвердить, что будет достаточно много личных двусторонних встреч президента с другими иностранными лидерами", - сказала пресс-секретарь.

Ее попросили уточнить, состоятся ли такие встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским, а также с лидерами Бразилии и Мексики Луисом Инасиу Лулой да Силвой и Клаудией Шейнбаум. Ливитт добавила, что график всех встреч сейчас уточняется, журналистам о нем сообщат позже.

Саммит Группы семи пройдет 15-17 июня в канадской провинции Альберта.