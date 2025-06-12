В Северной Ирландии третий день продолжаются антимигрантские беспорядки

Антимигрантские протесты, переросшие в беспорядки, третий день подряд проходят в Северной Ирландии.

Антимигрантские протесты, переросшие в беспорядки, третий день подряд проходят в Северной Ирландии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на газету The Times.

В среду вечером протестующие в городе Баллимина вновь забросали бутылками с зажигательной смесью, петардами и камнями сотрудников правоохранительных органов. Полиция в ответ применила водометы и пластиковые пули для разгона демонстрантов. На этот раз беспорядки перекинулись на соседний город Ларн, где демонстранты подожгли центр досуга и отдыха, в котором укрывались лица, перемещенные из Баллимины в результате разгрома их домов.

Антимигрантские протесты начались в Баллимине вечером 9 июня после предпологаемого случая изнасилования несовершеннолетней девочки. По следам инцидента были задержаны двое подростков в возрасте 14 лет. 9 июня они предстали по видеосвязи перед городским судом, где им предъявили обвинения в попытке изнасилования, которые оба задержанных отвергли. Как указала вещательная корпорация Би-би-си, подозреваемые отвечали на вопросы судьи с помощью румынского переводчика.