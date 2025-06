Посол рассказала на Конференции ООН о предпринимаемых Азербайджаном мерах для защиты Каспия

Азербайджан предпринимает важные шаги в направлении защиты морской экосистемы.

Как сообщает Report со ссылкой на публикацию в аккаунте COP29 в соцсети Х, об этом заявила посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева во время своего выступления на III Конференции ООН по океану на тему ускорения действий для сохранения и устойчивого использования океана в рамках реализации ЦУР14.

Л.Абдуллаева рассказала о мерах защиты, осуществляемых Азербайджаном в Каспийском море, подчеркнув важность совместного ответа стран мира на общие вызовы, как это было на COP29 в Баку.

"Как Азербайджан, мы верим, что совместными усилиями мы сможем взять под защиту по меньшей мере 30% океанов к 2030 году", - добавила дипломат.