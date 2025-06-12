США готовятся к частичной эвакуации посольства в Ираке из-за роста угроз

Соединенные Штаты готовят частичную эвакуацию своего посольства в Ираке и позволят членам семей военнослужащих покинуть места проживания по всему Ближнему Востоку на фоне роста угроз безопасности в регионе.

Соединенные Штаты готовят частичную эвакуацию своего посольства в Ираке и позволят членам семей военнослужащих покинуть места проживания по всему Ближнему Востоку на фоне роста угроз безопасности в регионе.

Как передает Report, об этом в среду сообщили Reuters источники в США и Ираке.

О каких угрозах идет речь, не уточняется, однако сообщения о возможной эвакуации привели к росту цен на нефть более чем на 4%.

"Госдепартамент регулярно проверяет американский персонал за рубежом, и это решение было принято в результате недавней проверки", - заявила агентству Reuters пресс-секретарь Белого дома Анна Келли, отвечая на вопрос о сообщениях о частичной эвакуации, не вдаваясь в подробности. Представитель Белого дома заявила, что президент США Дональд Трамп осведомлен о ситуации.

Трамп неоднократно угрожал нанести удар по Ирану, если переговоры по его ядерной программе провалятся, и в среду он заявил, что все меньше уверен в том, что Тегеран согласится прекратить обогащение урана, что является ключевым требованием Америки.

Тем временем иракские власти заявляют, что не зафиксировали признаков угрозы, требующей эвакуации. Посольства США в Кувейте и Катаре работают в штатном режиме.