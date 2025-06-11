Генсек: Зангезурский маршрут может разгрузить перегруженные участки ТРАСЕКА- ИНТЕРВЬЮ

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На фоне серьезных изменений в глобальной логистической системе, вызванных геополитической напряженностью, перекосами в цепочках поставок и поиском альтернатив традиционным маршрутам, транспортный коридор ТРАСЕКА (Европа–Кавказ–Азия) приобретает новое стратегическое значение. В фокусе внимания оказываются Средний коридор, маршрут через Иран, а также возможное подключение Зангезурского направления. О ключевых инициативах, направленных на укрепление устойчивости и конкурентоспособности транспортного маршрута, в интервью Report рассказал Генеральный секретарь ТРАСЕКА Асет Асавбаев.

Представляем интервью читателям:

- Какие ключевые инициативы предусмотрены в плане действий ТРАСЕКА на ближайшие два года? Делается ли акцент на развитие мультимодальных логистических решений, цифровизацию процессов и повышение устойчивости маршрутов в условиях геополитической нестабильности?

- Прежде всего, хочу отметить, что у нас уже утвержден соответствующий План действий, в рамках которого мы сейчас активно работаем. Существует Стратегия развития ТРАСЕКА до 2026 года, а в настоящее время мы занимаемся разработкой новой Стратегии на период 2027–2036 годов. В ее основу будут включены все ключевые направления, которые вы озвучили: развитие мультимодальных перевозок, цифровизация процессов, внедрение единых накладных и цифровых разрешений, подписание соответствующих международных соглашений, вопросы таможенного оформления, применение стандартов СЕФАКТ ООН и другие важные аспекты.

Мы завершили обзор и анализ национальных стратегий стран-участниц ТРАСЕКА и выявили, что каждая страна имеет свои приоритеты и цели, обусловленные особенностями региона и уровнем развития. Наша задача - в рамках координирующей роли выработать единые цели и приоритеты для развития всего коридора.

Сейчас эти вопросы активно прорабатываются, и мы планируем утвердить обновленную Стратегию и План действий на ближайшем заседании Межправительственной Комиссии ТРАСЕКА.

- Недавно Латвия присоединилась к ТРАСЕКА в качестве страны-наблюдателя. Как это повлияет на стратегию коридора в европейском направлении? Какие преимущества может получить Азербайджан от углубления сотрудничества с Балтийским регионом в логистическом и торговом плане?

- На последнем заседании Межправительственной Комиссии ТРАСЕКА было принято важное решение - Латвии присвоен статус страны-наблюдателя. Ранее аналогичный статус был продлен Греции, а Литва уже входит в число наблюдателей. Это позволяет этим странам участвовать в рабочих встречах, мероприятиях и инициативах ТРАСЕКА, тем самым расширяя географию и политико-экономическую вовлеченность коридора.

Однако наша стратегическая цель - чтобы наблюдатели стали полноправными участниками. Секретариат последовательно ведет работу в этом направлении, включая диалог с другими странами, подчеркивая важность присоединения к Многостороннему соглашению о развитии коридора Европа–Кавказ–Азия.

Для Латвии и других стран Балтии это особенно актуально на фоне действующих санкционных ограничений и закрытых транспортных направлений, что делает актуальным поиск новых маршрутов. В этой связи роль Кавказского региона, в частности Азербайджана и Грузии, значительно возрастает - они становятся важнейшими звеньями в перенастраивающихся евразийских логистических потоках.

Для Азербайджана углубление взаимодействия с Балтийским регионом открывает широкие перспективы: это и расширение транзитных маршрутов, и рост грузопотоков, и укрепление торгово-логистических связей в рамках более широкой евразийской транспортной сети.

- Иран выдвинул инициативу по созданию нового транзитного маршрута Иран–Азербайджан–Грузия в рамках ТРАСЕКА. Как оценивается потенциал этого направления с точки зрения логистики, инфраструктуры и синергии с уже существующими маршрутами коридора?

- С февраля 2025 года Иран осуществляет председательство в ТРАСЕКА - эта функция передается поочередно, и после Грузии она перешла к иранской стороне. В рамках председательства страна вправе продвигать приоритетные инициативы, и одна из них - формирование нового маршрута Иран–Азербайджан–Грузия.

Секретариат ТРАСЕКА полностью поддерживает эту идею, поскольку все три страны являются членами организации. Иран обладает значительным логистическим потенциалом, в том числе благодаря доступу к портам Персидского залива, таким как Бендер-Аббас. Мы считаем важным активнее использовать этот потенциал для диверсификации и расширения сети маршрутов.

В настоящее время с иранской стороной ведется обсуждение целого ряда технических аспектов, необходимых для полноценного функционирования маршрута. Параллельно прорабатываются и другие направления сотрудничества, включая развитие автомобильных перевозок и иных видов транспорта.

Мы убеждены, что реализация этого проекта позитивно повлияет на объемы транзитных перевозок в рамках ТРАСЕКА, включая территорию Азербайджана. Связь между Персидским и Черным морями приобретает все большее значение на фоне геополитической нестабильности, включая ситуацию в Красном море. Спрос на альтернативные маршруты постоянно растет.

В то же время необходимо устранить ряд узких мест - в частности, ускорить прохождение грузов через границы. Азербайджан уже фиксирует рост транзитных потоков, но инфраструктура не всегда справляется с увеличивающейся нагрузкой.

Также нужно учитывать ограничения, связанные с санкционными грузами, которые не могут следовать через территорию России и Ирана. В таких случаях логистика осуществляется через Азербайджан и Каспийское море, что увеличивает нагрузку на эти направления. Но для несанкционных грузов новый маршрут представляет собой реальную и доступную альтернативу.

Мы призываем максимально задействовать все доступные направления ТРАСЕКА, чтобы обеспечить равномерное распределение грузопотока и избежать перегрузки отдельных участков. В ближайшее время мы проведем техническое исследование маршрута Иран–Азербайджан–Грузия, чтобы продемонстрировать его реалистичность, выявить возможные препятствия и предложить пути их устранения. Презентация результатов планируется в августе–сентябре текущего года, после согласования всех технических параметров.

- Ранее в ТРАСЕКА высказывался интерес к возможной интеграции Зангезурского коридора в транспортную сеть организации. Какова текущая позиция по этому вопросу? Ведется ли технический или политический анализ маршрута с точки зрения его включения в формальные структуры ТРАСЕКА?

-Интерес к Зангезурскому направлению сохраняется, он остается в повестке. Однако для полноценной интеграции этого маршрута в транспортную сеть ТРАСЕКА необходимо политическое урегулирование - прежде всего, подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Насколько нам известно, документ уже детально проработан, и мы надеемся, что он будет подписан в обозримом будущем.

Уверен, что благодаря конструктивным усилиям обеих сторон мы сможем последовательно включить этот маршрут в общую архитектуру ТРАСЕКА. Причем необходимость в дополнительных направлениях уже ощущается: существующие маршруты сталкиваются с высокой нагрузкой, появляются заторы, очереди, задержки на границах. Все это повышает логистические издержки и снижает эффективность перевозок.

Открытие новых направлений, таких как Зангезурский маршрут, позволит перераспределить потоки и разгрузить перегруженные участки, повысив скорость доставки и снижая транзакционные затраты. Это также значительно укрепит логистический потенциал Азербайджана как ключевого транзитного узла в евразийской транспортной системе.

Сегодня Средний коридор испытывает серьезное давление из-за масштабной переориентации грузопотоков. Внимание к нему растет не только со стороны стран-участниц, но и со стороны международных финансовых институтов, что отражает его растущую значимость.

Хочу особо отметить вклад Азербайджана в развитие устойчивой логистической инфраструктуры. Ведется масштабное расширение порта Алят, который играет ключевую роль в обеспечении связи между Каспийским морем и наземными маршрутами. Порты Алят, Говсан и Зира формируют морскую логистическую основу для доставки грузов из Туркменистана и Казахстана, связывая их с Европой через Кавказ.

Кроме того, завершена масштабная модернизация железнодорожного участка Баку–Тбилиси–Карс, в результате которой пропускная способность коридора увеличена до 5 млн тонн в год. Ликвидированы “узкие места”, активно продолжается развитие станционных путей, электрификация и интеграция с портовой инфраструктурой.

Отдельное внимание уделяется упрощению пограничных процедур. В этой связи особенно важен проект строительства нового пограничного пункта между Азербайджаном и Грузией, где будет внедрен совместный контроль. Это снизит нагрузку на существующие пункты, в частности, на Красный мост, который работает на пределе возможностей. Инициатива строительства нового перехода уже получила поддержку в рамках ТРАСЕКА.

Таким образом, Азербайджан играет центральную роль в обеспечении устойчивости, масштабируемости и эффективности транспортных маршрутов ТРАСЕКА - как в рамках Среднего коридора, так и с учетом возможного подключения Зангезурского направления.

- ТРАСЕКА разработала концепцию цифрового коридора с горизонтом до 2030 года. Какие ключевые цели, этапы и инструменты предусмотрены в этой концепции? Какую роль играет Азербайджан в реализации цифровизации, включая внедрение безбумажного транзита и обмена данными между странами?

- Да, Концепция цифровизации коридора ТРАСЕКА до 2030 года была утверждена, и на ее основе уже создана межгосударственная рабочая группа по цифровой трансформации. В рамках этой группы ведется координация усилий по внедрению электронных документов, обмену цифровыми данными и гармонизации IT-систем между странами-участницами.

Одно из ключевых достижений - успешный запуск обмена электронными перевозочными данными (в формате ЦИМ/СМГС) между железными дорогами Азербайджана и Грузии, а также между Грузией и Турцией. Сейчас аналогичная работа ведется с участием Казахстана, Турции, Украины, а также Молдовы, которая также выразила интерес к участию в проекте.

Цифровизация, особенно внедрение электронной накладной, позволяет ускорить обработку грузов, сократить сроки доставки и снизить издержки. Это особенно важно в условиях роста объемов перевозок и усложнения логистических цепочек.

Особо хочу отметить вклад Азербайджанских железных дорог в этот процесс. Благодаря их технической и организационной работе обмен электронными данными стал реальностью. Безусловно, остаются отдельные технические нюансы в сотрудничестве с рядом стран, но мы уверены, что они будут преодолены.

Мы также разработали проект многостороннего соглашения о цифровизации, который станет нормативной базой для электронного взаимодействия между странами. Сейчас идет согласование текста, собираются замечания и предложения от стран-участниц. Это соглашение призвано устранить барьеры, связанные с разницей в законодательстве и уровне цифровой зрелости.

Также в рамках концепции утвержден План по внедрению электронных разрешений для автомобильных перевозок — это еще один значимый шаг к упрощению логистики.

Нужно понимать, что цифровизация — это не просто современный тренд. Это сложный, многоуровневый процесс, требующий слаженной работы всех стран, несмотря на различия в подходах и уровне готовности. Мы провели сравнительный анализ уровня цифровизации в странах коридора, и сейчас на основе этого анализа и рекомендаций международных экспертов прорабатываем дорожную карту с поддержкой Всемирного банка.

Роль Азербайджана в этом процессе можно считать образцовой. В стране успешно внедрены системы электронной таможни, функционирует механизм “единого окна”, активно разрабатываются решения по e-CMR (электронной международной накладной). Также ведется работа над созданием единой национальной платформы для цифрового управления всеми видами транспорта.

Наша ключевая задача - обеспечить совместимость и интеграцию национальных информационных систем, например, Азербайджана с Казахстаном, Туркменистаном, Грузией и другими странами. При этом необходимо учитывать, что уровень цифровизации и приоритеты в этих странах различаются. Только так можно добиться полноценной цифровой трансформации всего транспортного коридора.

- В рамках ТРАСЕКА была реализована пилотная перевозка полуприцепов. Какие практические результаты показал проект? Запущены ли коммерческие рейсы на постоянной основе? Планируется ли масштабирование этого формата, и на каких участках?

- Пилотный проект по перевозке полуприцепов был успешно проведен в 2023 году. Он позволил выявить ряд технических и логистических нюансов, но главное - доказал жизнеспособность такого формата в рамках маршрута ТРАСЕКА. На этом этапе проект не остался только демонстрацией: сегодня уже выполняются регулярные коммерческие перевозки полуприцепов с использованием сменных тягачей. Это дало возможность привлечь дополнительные грузы, особенно со стороны европейских отправителей, которые стали активнее использовать данный механизм.

Однако существуют и определенные вызовы. Основной из них - узкое место на Каспийском море, связанное с падением уровня воды и погодными условиями, из-за чего в порту Алят скапливается транспорт в ожидании паромов. Сейчас мы прорабатываем альтернативные решения, включая возможность перевозки полуприцепов на других типах судов - без тягачей. Это позволит оптимизировать пространство на борту и повысить эффективность рейсов. Мы планируем внедрить это решение в ближайшее время и готовы будем представить конкретные результаты.

Особый потенциал у этого формата - в контрейлерных перевозках, когда полуприцепы перегружаются на железную дорогу. Это позволит ускорить доставку, минимизировать простой на границах, снизить транспортные издержки и сократить углеродный след. Вопрос декарбонизации становится все более актуальным для стран ТРАСЕКА, и развитие контрейлерных перевозок полностью соответствует этим приоритетам.

Мы рассматриваем масштабирование проекта на маршрутах между портами Черного и Каспийского морей, а также вглубь территории Казахстана и других стран Центральной Азии. Это одно из приоритетных направлений нашей работы.

- В 2017 году в Ашхабаде было подписано соглашение о транспортно-транзитном сотрудничестве между Афганистаном, Туркменистаном, Азербайджаном, Грузией и Турцией по коридору Лапис-Лазули. Какова текущая динамика его использования? Планируется ли активизация маршрута в рамках ТРАСЕКА, особенно с точки зрения интеграции Афганистана в региональные транспортные сети?

- Афганистан на сегодняшний день не входит в число стран-участниц ТРАСЕКА, поэтому я бы не стал комментировать ситуацию по нему в деталях — это выходит за рамки наших прямых полномочий. Тем не менее отмечу, что с 2023 года Туркменистан стал полноправным членом ТРАСЕКА, и с этого момента его транспортная инфраструктура официально интегрирована в общую сеть коридора.

Что касается международного транспортного коридора Lapis Lazuli (Лазуритовый) он продолжает функционировать, и Туркменистан активно поддерживает его работу. Данных по текущим объемам перевозок из Афганистана или в его направлении у нас нет, однако в целом мы видим потенциал в развитии этого направления, особенно с точки зрения укрепления связей между Южной и Центральной Азией, Кавказом и далее с Европой. Поэтому мы и впредь будем рассматривать возможности для содействия активизации маршрута в рамках существующих механизмов ТРАСЕКА.

- Каков текущий статус инициатив по созданию Фонда и Делового совета ТРАСЕКА? Были ли они официально утверждены? Какие шаги предпринимаются для их запуска и кто предполагается в качестве основных участников?

- По Фонду ТРАСЕКА могу отметить, что решение о его создании уже официально принято. Оно было утверждено на заседании министров транспорта в феврале 2025 года в Иране. Регламентные документы согласованы, и сейчас мы перешли к стадии практической реализации: формируется Руководящий комитет, открываются счета, прорабатываются технические и организационные детали. Надеемся, что уже в ближайшее время сможем представить первые конкретные результаты деятельности Фонда.

Что касается Делового совета, то здесь решение пока не принято. Мы продолжаем обсуждения, поскольку у стран-участниц существуют разные подходы к формату, функциям и механизму формирования этой структуры. Работа продолжается, и мы рассчитываем прийти к консенсусу, поскольку бизнес-сообщество должно играть более активную роль в развитии коридора ТРАСЕКА.