В ЮАР число погибших из-за непогоды достигло 49 человек

В ЮАР из-за неблагоприятных погодных условий за последние два дня погибли 49 человек.

В ЮАР из-за неблагоприятных погодных условий за последние два дня погибли 49 человек.

Как передает Report со ссылкой на портал SABC, об этом объявил глава правительства наиболее пострадавшей провинции страны Восточный Кейп Лубабало Оскар Мабуяне.

"На середину дня 11 июня число погибших в провинции Восточный Кейп составило 49, - сказал он на пресс-конференции. - Больше других пострадал муниципальный округ OR Tambo, на который приходится наибольшее количество жертв. Среди них четыре ученика из школьного автобуса, который упал с моста в реку. Поиск еще четырех учеников продолжается, они считаются пропавшими без вести".

Мабуяне уточнил, что основными причинами смерти людей стали оползни, произошедшие из-за ливней, а также снежный покров на дорогах. В стране перекрыт ряд автомобильных трасс по причине снежных заносов. Пока более других пострадали южные и восточные регионы ЮАР.

Ранее сообщалось, что в результате сильных наводнений в Восточно-Капской провинции ЮАР 7 человек погибли, 13 пропали без вести.

Напомним, что холода пришли в ЮАР 9 июня. В некоторых районах ночная температура упала до минусовых показателей. Синоптики предупреждают, что наступившая в ЮАР зима грозит стать одной из самых суровых в нынешнем десятилетии.