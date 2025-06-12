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В Огайо эвакуировали население округа из-за утечки химикатов 

В Огайо эвакуировали население округа из-за утечки химикатов  В округе Винтон (штат Огайо) объявлена экстренная эвакуация после крупной утечки химических веществ на заводе по производству взрывчатых материалов Austin Powder.
Другие страны
12 июня 2025 г. 03:11
В Огайо эвакуировали население округа из-за утечки химикатов 

В округе Винтон (штат Огайо) объявлена экстренная эвакуация после крупной утечки химических веществ на заводе по производству взрывчатых материалов Austin Powder.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NBC4 со ссылкой на полицию.

По информации, около 750 жителей населенных пунктов Залески и МакАртур были вынуждены покинуть свои дома.

Объем утечки, по предварительным данным, составил порядка 11,36 кубометра, а сами химикаты спровоцировали образование в воздухе токсичного монооксида азота.

Местные власти принимают меры по ликвидации последствий. Специалисты проведут проверку качества воздуха перед тем, как разрешат людям вернуться в свои дома.

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