СМИ: Маск поговорил с Трампом до публикации поста с сожалениями о нападках

Илон Маск и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор перед публикацией Маском поста о том, что он сожалеет о своих заявлениях в сторону американского лидера.

Илон Маск и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор перед публикацией Маском поста о том, что он сожалеет о своих заявлениях в сторону американского лидера.

Как передает Report, об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По их сведениям, Маск сам позвонил Трампу 9 июня после частной беседы с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и руководителем аппарата сотрудников Белого дома Сьюзан Уайлс и обсудил возможные пути разрешения конфликта.

Представители американского президента и Маска не предоставили комментарии, пишет газета.