Умер основатель группы The Beach Boys Брайан Уилсон

Умер американский музыкант Брайан Уилсон - автор и продюсер песен рок-группы The Beach Boys.

Как передает Report, об этом сообщила его семья в Instagram.

Уилсону было 82 года, причина его смерти не сообщается. В 2024 году стало известно, что музыкант страдает нейрокогнитивным расстройством.

В 1961 году Брайан Уилсон вместе с братьями и другом основал группу Pendletones, которая позже была переименована в The Beach Boys. К середине 1990-х на их счету было несколько хитов, в числе которых Surfin’ USA, I Get Around, Help Me, Rhonda и Good Vibrations.

С 1999 Уилсон выпускал сольные альбомы: Brian Wilson Presents Smile (2004), No Pier Pressure (2015) и др. За свою карьеру он выиграл два "Грэмми", был внесен в зал славы рок-н-ролла (1988) и зал авторов песен в Лос-Анджелесе (2000). В 2021 году Уилсон продал свои издательские права Universal за $50 млн, а год спустя отыграл свой последний концерт в рамках совместного тура с Chicago.