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Дания предоставила военным США широкие полномочия на своей территории

Дания предоставила военным США широкие полномочия на своей территории Парламент Дании (Фолькетинг) одобрил новое оборонное соглашение, предоставляющее американским военным широкие полномочия на территории королевства, включая “беспрепятственный доступ” к трем авиабазам - в Карупе, Скрыдструпе и Ольборге.
Другие страны
12 июня 2025 г. 00:22
Дания предоставила военным США широкие полномочия на своей территории

Парламент Дании (Фолькетинг) одобрил новое оборонное соглашение, предоставляющее американским военным широкие полномочия на территории королевства, включая “беспрепятственный доступ” к трем авиабазам - в Карупе, Скрыдструпе и Ольборге.

Как сообщает Report со ссылкой на The Guardian, соглашение, подписанное при администрации Джо Байдена в декабре 2023 года, предусматривает размещение американских военнослужащих и техники, проведение учений и других операций. Кроме того, американские военные, совершившие преступления в Дании, в первую очередь будут подлежать юрисдикции США, а не датской правовой системе.

Документ вызвал критику со стороны правозащитников и ряда политиков, посчитавших, что новое соглашение может подорвать суверенитет Дании. Лидер партии "Список единства" Пелле Драгстед заявил, что соглашение "наносит ущерб стране" и фактически создает на территории Дании зоны, неподконтрольные местным властям.

Вопреки опасениям, соглашение было поддержано подавляющим большинством депутатов: 94 голоса - за, 11 - против. При этом Датский институт прав человека предупредил, что закон может позволить американским военным препятствовать акциям протеста и избежать ответственности за возможное превышение полномочий. Министр юстиции Дании Петер Хуммельгорд заявил, что датские власти будут нести “основную ответственность за безопасность как на объектах, подпадающих под действие соглашения, так и за их пределами”.

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