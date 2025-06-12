Дания предоставила военным США широкие полномочия на своей территории

Парламент Дании (Фолькетинг) одобрил новое оборонное соглашение, предоставляющее американским военным широкие полномочия на территории королевства, включая “беспрепятственный доступ” к трем авиабазам - в Карупе, Скрыдструпе и Ольборге.

Парламент Дании (Фолькетинг) одобрил новое оборонное соглашение, предоставляющее американским военным широкие полномочия на территории королевства, включая “беспрепятственный доступ” к трем авиабазам - в Карупе, Скрыдструпе и Ольборге.

Как сообщает Report со ссылкой на The Guardian, соглашение, подписанное при администрации Джо Байдена в декабре 2023 года, предусматривает размещение американских военнослужащих и техники, проведение учений и других операций. Кроме того, американские военные, совершившие преступления в Дании, в первую очередь будут подлежать юрисдикции США, а не датской правовой системе.

Документ вызвал критику со стороны правозащитников и ряда политиков, посчитавших, что новое соглашение может подорвать суверенитет Дании. Лидер партии "Список единства" Пелле Драгстед заявил, что соглашение "наносит ущерб стране" и фактически создает на территории Дании зоны, неподконтрольные местным властям.

Вопреки опасениям, соглашение было поддержано подавляющим большинством депутатов: 94 голоса - за, 11 - против. При этом Датский институт прав человека предупредил, что закон может позволить американским военным препятствовать акциям протеста и избежать ответственности за возможное превышение полномочий. Министр юстиции Дании Петер Хуммельгорд заявил, что датские власти будут нести “основную ответственность за безопасность как на объектах, подпадающих под действие соглашения, так и за их пределами”.