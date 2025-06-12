СМИ: Россия перебрасывает свои самые ценные самолеты подальше от Украины

После атаки украинских беспилотников на российские аэродромы, Россия перебросила свои самые ценные военные самолеты подальше от Украины.
Как сообщает Report со ссылкой на The Telegraph, два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 переброшены на отдаленную авиабазу "Анадырь", расположенную более чем за 6 тыс. км от линии фронта.
Издание отмечает, что аэродром находится на необитаемом полуострове Чукотка, примерно в 660 км от Аляски. Создали его еще во времена холодной войны – для защиты России от потенциальных атак со стороны США.
"Сверхзвуковые бомбардировщики Ту-160 могут нести ядерное оружие и являются, безусловно, самыми дорогими в российском арсенале, с ценой около 500 млн долларов за единицу. Для сравнения, B-52 Stratofortress, основа американского бомбардировочного флота, оценивается примерно в 94 млн долларов", – акцентируют авторы.
Всего в России, по имеющимся данным, насчитывается 16 таких действующих самолетов. При этом, как заявила Украина, некоторые из этих Ту-160 были повреждены во время атаки 1 июня в рамках операции "Паутина".