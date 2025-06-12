В США заявили, что Иран активно работает над созданием ядерного оружия

Министерство обороны США подтвердило, что Иран предпринимает активные шаги по разработке ядерного оружия.
Как передает Report, об этом написал сенатор-республиканец штата Арканзас Том Коттон на своей странице в соцсети Х.
"Сегодня Пит Хегсет [министр обороны] подтвердил, что Иран активно работает над созданием ядерного оружия. Ради нашей национальной безопасности, безопасности наших союзников и миллионов мирных жителей в регионе этого допустить нельзя", - говорится в публикации.
Отметим, что 9 Июня Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил, что три объекта, на которых в прошлые годы были найдены частицы антропогенного урана, а также некоторые другие объекты "были частью незаявленной структурированной ядерной программы", которую Иран завершил в начале 2000-х годов. Гросси отметил, что в ней использовались незадекларированные ядерные материалы.