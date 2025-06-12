В США заявили, что Иран активно работает над созданием ядерного оружия

Министерство обороны США подтвердило, что Иран предпринимает активные шаги по разработке ядерного оружия.

Министерство обороны США подтвердило, что Иран предпринимает активные шаги по разработке ядерного оружия.

Как передает Report, об этом написал сенатор-республиканец штата Арканзас Том Коттон на своей странице в соцсети Х.

"Сегодня Пит Хегсет [министр обороны] подтвердил, что Иран активно работает над созданием ядерного оружия. Ради нашей национальной безопасности, безопасности наших союзников и миллионов мирных жителей в регионе этого допустить нельзя", - говорится в публикации.

Отметим, что 9 Июня Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил, что три объекта, на которых в прошлые годы были найдены частицы антропогенного урана, а также некоторые другие объекты "были частью незаявленной структурированной ядерной программы", которую Иран завершил в начале 2000-х годов. Гросси отметил, что в ней использовались незадекларированные ядерные материалы.