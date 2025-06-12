О нас

В США заявили, что Иран активно работает над созданием ядерного оружия

В США заявили, что Иран активно работает над созданием ядерного оружия Министерство обороны США подтвердило, что Иран предпринимает активные шаги по разработке ядерного оружия.
Другие страны
12 июня 2025 г. 02:32
В США заявили, что Иран активно работает над созданием ядерного оружия

Министерство обороны США подтвердило, что Иран предпринимает активные шаги по разработке ядерного оружия.

Как передает Report, об этом написал сенатор-республиканец штата Арканзас Том Коттон на своей странице в соцсети Х.

"Сегодня Пит Хегсет [министр обороны] подтвердил, что Иран активно работает над созданием ядерного оружия. Ради нашей национальной безопасности, безопасности наших союзников и миллионов мирных жителей в регионе этого допустить нельзя", - говорится в публикации.

Отметим, что 9 Июня Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил, что три объекта, на которых в прошлые годы были найдены частицы антропогенного урана, а также некоторые другие объекты "были частью незаявленной структурированной ядерной программы", которую Иран завершил в начале 2000-х годов. Гросси отметил, что в ней использовались незадекларированные ядерные материалы.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ABŞ: İran nüvə silahı yaratmaq üzərində fəal işləyir

Самое читаемое

Орхан Мамедов: Более 10 компаний из КНР готовы создать бизнес на освобожденных территориях Азербайджана
Орхан Мамедов: Более 10 компаний из КНР готовы создать бизнес на освобожденных территориях Азербайджана
5 июня 2025 г. 16:14
В США потерпел крушение пассажирский самолет
В США потерпел крушение пассажирский самолет
9 июня 2025 г. 00:57
В Башкортостане при пожаре в частном доме погибли трое детей
В Башкортостане при пожаре в частном доме погибли трое детей
9 июня 2025 г. 20:03
Премьер-министр Али Асадов встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте
Премьер-министр Али Асадов встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте
10 июня 2025 г. 18:25
Названа дата саммита ОТГ в Азербайджане -ЭКСКЛЮЗИВ
Названа дата саммита ОТГ в Азербайджане -ЭКСКЛЮЗИВ
11 июня 2025 г. 17:18
Ламин Ямаль стал самым дорогим футболистом по версии Transfermarkt
Ламин Ямаль стал самым дорогим футболистом по версии Transfermarkt
9 июня 2025 г. 19:14
Пакистанский эксперт: Действия Армении тормозят гуманитарное разминирование в Карабахе и Восточном Зангезуре
Пакистанский эксперт: Действия Армении тормозят гуманитарное разминирование в Карабахе и Восточном Зангезуре
11 июня 2025 г. 11:42
В Гяндже подросток получил ножевое ранение, подозреваемый задержан
В Гяндже подросток получил ножевое ранение, подозреваемый задержан
6 июня 2025 г. 09:16
Трамп готов отправить морпехов в Лос-Анджелес из-за протестов
Трамп готов отправить морпехов в Лос-Анджелес из-за протестов
9 июня 2025 г. 01:33
Бахар Мурадова: Мы считаем важным совместную деятельность для защиты семейных ценностей в тюркских государствах
Бахар Мурадова: Мы считаем важным совместную деятельность для защиты семейных ценностей в тюркских государствах
11 июня 2025 г. 11:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi