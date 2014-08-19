Положительное сальдо внешнего товарооборота Азербайджана выросло на 9%

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ В январе-июле 2014 года внешнеторговый оборот Азербайджана составил 18,133 млрд. долларов США. Как сообщили Report в государственном таможенном комитете, по сравнению с аналогичным периодом 2013 года внешнеторговый оборот сократился на 9,53%.

За рассматриваемый период экспорт товаров составил 13,249 млрд. долларов, что меньше показателя аналогичного периода 2013 года на 4,44%. Импорт товаров за 7 месяцев составил 4,864 млрд. долларов, что также меньше января-июля 2013 года на 20,97%.

Положительное сальдо товарооборота составило 8,364 млрд. долларов, что на 8,89% превышает аналогичный 7-месячный показатель прошлого года.

В целом Азербайджан экспортировал 1 732 наименований, импортировал - 5 436 наименований товаров.

Отметим, что в 2013 году внешнеторговый оборот Азербайджана составил 34,687 млрд. долларов. По сравнению с 2012 годом внешнеторговый оборот страны увеличился на 3,35%. За год экспорт товаров составил 23,975 млрд. долларов, импорт - 10,712 млрд. долларов. Положительное сальдо товарооборота составило 13,263 млрд. долларов. В целом за 2013 год из Азербайджана было экспортировано 2 111 наименований, импортировано - 6 159 наименований товаров.