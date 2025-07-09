Азербайджан представлен на Международном семинаре ОПЕК

В знаменитом дворце Хофбург в столице Австрии, Вене, проходит 9-й Международный семинар ОПЕК.

В знаменитом дворце Хофбург в столице Австрии, Вене, проходит 9-й Международный семинар ОПЕК.

Как передает Report, в мероприятии принимает участие и делегация из Азербайджана.

Тематика семинара — "Определяя путь вместе: будущее мировой энергетики". В течение двух дней будут организованы 12 сессий, посвящённых развитию энергетической отрасли.

В первый день участники обсудят состояние нефтяного рынка и его перспективы, финансирование мировой энергетической промышленности, а также пути преодоления энергетической бедности в развивающихся странах.

Во второй день семинара сессия будет посвящена Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. В ней примут участие представитель президента Азербайджана по вопросам климата, президент COP29 Мухтар Бабаев и секретарь по вопросам климата, энергетики и окружающей среды МИД Бразилии, президент COP30 Андре Корреа.

Кроме того, во второй день состоится сессия, посвящённая долгосрочному прогнозу ОПЕК по нефтяному рынку. Этот отчёт традиционно публикуется раз в год, и его представит генеральный секретарь организации. В рамках других сессий участники семинара обсудят вопросы устойчивого развития и внедрения новых технологий в энергетическом секторе.