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Азербайджан представлен на Международном семинаре ОПЕК

Азербайджан представлен на Международном семинаре ОПЕК В знаменитом дворце Хофбург в столице Австрии, Вене, проходит 9-й Международный семинар ОПЕК.
Энергетика
9 июля 2025 г. 03:20
Азербайджан представлен на Международном семинаре ОПЕК

В знаменитом дворце Хофбург в столице Австрии, Вене, проходит 9-й Международный семинар ОПЕК.

Как передает Report, в мероприятии принимает участие и делегация из Азербайджана.

Тематика семинара — "Определяя путь вместе: будущее мировой энергетики". В течение двух дней будут организованы 12 сессий, посвящённых развитию энергетической отрасли.

В первый день участники обсудят состояние нефтяного рынка и его перспективы, финансирование мировой энергетической промышленности, а также пути преодоления энергетической бедности в развивающихся странах.

Во второй день семинара сессия будет посвящена Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. В ней примут участие представитель президента Азербайджана по вопросам климата, президент COP29 Мухтар Бабаев и секретарь по вопросам климата, энергетики и окружающей среды МИД Бразилии, президент COP30 Андре Корреа.

Кроме того, во второй день состоится сессия, посвящённая долгосрочному прогнозу ОПЕК по нефтяному рынку. Этот отчёт традиционно публикуется раз в год, и его представит генеральный секретарь организации. В рамках других сессий участники семинара обсудят вопросы устойчивого развития и внедрения новых технологий в энергетическом секторе.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan OPEC-in Beynəlxalq Seminarında təmsil olunur

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