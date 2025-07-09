В Нью-Мексико объявлен режим ЧС из-за наводнения

Национальная метеорологическая служба США объявила в штате Нью-Мексико чрезвычайную ситуацию из-за внезапного наводнения.

Национальная метеорологическая служба США объявила в штате Нью-Мексико чрезвычайную ситуацию из-за внезапного наводнения.

Как передает Report , об этом сообщил телеканал CBS News .

По данным службы, за короткое время в штате выпало от четырех до шести сантиметров осадков. Не обошлось без жертв. Так, в городе Линкольн отца и его двоих детей смыло потоком воды, в результате чего они получили несовместимые с жизнью травмы.

Отмечается, что река в Альбукерке вышла из берегов, устроив в городе наводнение.

"Держитесь подальше от реки! Ищите возвышенности!" — призвала метеорологическая служба.

В городе Руидосо стремительный поток воды начал сдвигать постройки. В соцсетях появились кадры плывущих по реке домов.