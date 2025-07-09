О нас

В Нью-Мексико объявлен режим ЧС из-за наводнения

В Нью-Мексико объявлен режим ЧС из-за наводнения Национальная метеорологическая служба США объявила в штате Нью-Мексико чрезвычайную ситуацию из-за внезапного наводнения.
Другие страны
9 июля 2025 г. 05:42
В Нью-Мексико объявлен режим ЧС из-за наводнения

Национальная метеорологическая служба США объявила в штате Нью-Мексико чрезвычайную ситуацию из-за внезапного наводнения.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CBS News.

По данным службы, за короткое время в штате выпало от четырех до шести сантиметров осадков. Не обошлось без жертв. Так, в городе Линкольн отца и его двоих детей смыло потоком воды, в результате чего они получили несовместимые с жизнью травмы.

Отмечается, что река в Альбукерке вышла из берегов, устроив в городе наводнение.

"Держитесь подальше от реки! Ищите возвышенности!" — призвала метеорологическая служба.

В городе Руидосо стремительный поток воды начал сдвигать постройки. В соцсетях появились кадры плывущих по реке домов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ABŞ-də Nyu-Meksiko ştatında daşqınlarla bağlı fövqəladə vəziyyət elan edilib

Самое важное

В Шуше от имени Президента Ильхама Алиева дан официальный обед в честь участников 17-го Саммита Организации экономического сотрудничества
В Шуше от имени Президента Ильхама Алиева дан официальный обед в честь участников 17-го Саммита Организации экономического сотрудничества
4 июля 2025 г. 19:47
Президенты Азербайджана и Турции встретились в Ханкенди
Президенты Азербайджана и Турции встретились в Ханкенди
4 июля 2025 г. 18:47
Президенты Азербайджана и Узбекистана посетили центр отдыха Sea Breeze
ФотоПрезиденты Азербайджана и Узбекистана посетили центр отдыха Sea Breeze
2 июля 2025 г. 20:35
Азербайджанские пилоты совершили полеты в рамках учений Анатолийский орел - 2025 - ВИДЕО
ФотоАзербайджанские пилоты совершили полеты в рамках учений "Анатолийский орел - 2025" - ВИДЕО
2 июля 2025 г. 15:34
В Баку состоялась церемония официальной встречи президента Узбекистана
ФотоВ Баку состоялась церемония официальной встречи президента Узбекистана
2 июля 2025 г. 14:16
Президент Узбекистана прибыл в Азербайджан с государственным визитом
Президент Узбекистана прибыл в Азербайджан с государственным визитом
2 июля 2025 г. 11:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi