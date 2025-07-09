О нас

СМИ: Из видеозаписи с камеры Эпштейна пропала одна минута

СМИ: Из видеозаписи с камеры Эпштейна пропала одна минута Одна минута отсутствует в записи, взятой с камеры видеонаблюдения тюремной камере американского финансиста Джеффри Эпштейна и опубликованной Минюстом США с целью опровергнуть слухи о его убийстве.
Другие страны
9 июля 2025 г. 04:53
СМИ: Из видеозаписи с камеры Эпштейна пропала одна минута

Одна минута отсутствует в записи, взятой с камеры видеонаблюдения тюремной камере американского финансиста Джеффри Эпштейна и опубликованной Минюстом США с целью опровергнуть слухи о его убийстве.

Как передает Report, об этом сообщил портал Daily Beast.

Как утверждает министр юстиции - генеральный прокурор США Пэм Бонди, она была утеряна из-за перезапуска старой видеосистемы каждую ночь.

"Видео не было окончательным подтверждением, но доказательства, представленные до него, указывают на то, что он покончил жизнь самоубийством", - приводит портал слова Бонди.

Напомним, что Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Президент Азербайджана выразил благодарность Узбекистану за помощь в возрождении Карабаха
Президент Азербайджана выразил благодарность Узбекистану за помощь в возрождении Карабаха
2 июля 2025 г. 18:31
Президент: Азербайджан и Узбекистан договорились вести регулярный диалог по координации транспортной политики с соседними страна
Президент: Азербайджан и Узбекистан договорились вести регулярный диалог по координации транспортной политики с соседними страна
2 июля 2025 г. 18:28
Депутат: Нападения на азербайджанцев в России - инструмент давления на Азербайджан
Депутат: Нападения на азербайджанцев в России - инструмент давления на Азербайджан
2 июля 2025 г. 12:02
IATA: Воздушное пространство Азербайджана стало критически важным транзитным коридором - ИНТЕРВЬЮ
IATA: Воздушное пространство Азербайджана стало критически важным транзитным коридором - ИНТЕРВЬЮ
2 июля 2025 г. 12:14
В Баку заложен фундамент парка Узбекистан
ФотоВ Баку заложен фундамент парка "Узбекистан"
2 июля 2025 г. 18:08
Президент ТПП ОЭС: Организация может повысить уровень торговли в несколько раз
Президент ТПП ОЭС: Организация может повысить уровень торговли в несколько раз
2 июля 2025 г. 12:02
Эрдоган: Мир, который заключат Армения и Азербайджан, изменит климат в регионе
Эрдоган: Мир, который заключат Армения и Азербайджан, изменит климат в регионе
5 июля 2025 г. 15:19
Президент Азербайджана назвал приоритетом инвестиции в Узбекистан
Президент Азербайджана назвал приоритетом инвестиции в Узбекистан
2 июля 2025 г. 18:02
Завтра в Азербайджане ожидается дождь
Завтра в Азербайджане ожидается дождь
8 июля 2025 г. 13:12
Михаил Гусман предложил провести конференцию о вкладе Ильхама Алиева в развитие медиа
Михаил Гусман предложил провести конференцию о вкладе Ильхама Алиева в развитие медиа
8 июля 2025 г. 13:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi