СМИ: Из видеозаписи с камеры Эпштейна пропала одна минута

Одна минута отсутствует в записи, взятой с камеры видеонаблюдения тюремной камере американского финансиста Джеффри Эпштейна и опубликованной Минюстом США с целью опровергнуть слухи о его убийстве.

Одна минута отсутствует в записи, взятой с камеры видеонаблюдения тюремной камере американского финансиста Джеффри Эпштейна и опубликованной Минюстом США с целью опровергнуть слухи о его убийстве.

Как передает Report, об этом сообщил портал Daily Beast .

Как утверждает министр юстиции - генеральный прокурор США Пэм Бонди, она была утеряна из-за перезапуска старой видеосистемы каждую ночь.

"Видео не было окончательным подтверждением, но доказательства, представленные до него, указывают на то, что он покончил жизнь самоубийством", - приводит портал слова Бонди.

Напомним, что Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.