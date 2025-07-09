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Белый дом приветствует уголовное расследование в отношении экс-глав ЦРУ и ФБР

Белый дом приветствует уголовное расследование в отношении экс-глав ЦРУ и ФБР Белый дом приветствует уголовное расследование в отношении экс-глав ЦРУ и ФБР
Другие страны
9 июля 2025 г. 06:13
Белый дом приветствует уголовное расследование в отношении экс-глав ЦРУ и ФБР

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт приветствовала начало уголовного расследования в отношении экс-директора ЦРУ Джона Бреннана и бывшего главы ФБР Джеймса Коми, причастных к подготовке доклада о вмешательстве России в американские выборы 2016 года.

Как передает Report, об этом она сказала в эфире телеканала Fox News.

"Я только что узнала о начале расследования, и я рада слышать это, поскольку оба этих бесчестных человека пошли против нашей конституции, нашей страны. Я думаю, они в самом деле дали ложные показания Конгрессу", - сказала она в эфире телеканала Fox News.

Ливитт добавила, что "глубинное государство (deep state - теневые группы серьезного влияния на политические и экономические процессы в США в структурах американского федерального правительства - ред.) попыталось сделать все возможное, чтобы не допустить возвращения президента США Дональда Трампа в Белый дом". "Однако он одержал победу, и теперь правда должна восторжествовать", - заключила она.

В начале июля американская газета New York Post опубликовала отчет Директората анализа ЦРУ США, в котором указывается, что доклад о предположительном вмешательстве РФ в выборы США в 2016 году был составлен с многочисленными процедурными нарушениями и мог быть политически мотивированным. В отчете в числе прочего указывается, что в том числе с подачи Бреннана в оценку ситуации было включено "досье Стила" которое было опубликовано американскими СМИ во время предвыборной гонки 2016 года. В нем приводились заведомо ложные утверждения о сговоре между Россией и Трампом, который тогда был кандидатом в президенты США, а сейчас является президентом. Составлением досье занимались американская компания Fusion GPS, а также бывший сотрудник британских спецслужб Кристофер Стил и его лондонская фирма. При этом Бреннан, проигнорировав мнение кадровых сотрудников разведывательного ведомства, настоял на включении этого досье в итоговый отчет, а на заседаниях с членами Конгресса США за закрытыми дверями экс-глава ЦРУ утверждал обратное.

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