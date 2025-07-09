Белый дом приветствует уголовное расследование в отношении экс-глав ЦРУ и ФБР

Белый дом приветствует уголовное расследование в отношении экс-глав ЦРУ и ФБР

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт приветствовала начало уголовного расследования в отношении экс-директора ЦРУ Джона Бреннана и бывшего главы ФБР Джеймса Коми, причастных к подготовке доклада о вмешательстве России в американские выборы 2016 года.

Как передает Report, об этом она сказала в эфире телеканала Fox News.

"Я только что узнала о начале расследования, и я рада слышать это, поскольку оба этих бесчестных человека пошли против нашей конституции, нашей страны. Я думаю, они в самом деле дали ложные показания Конгрессу", - сказала она в эфире телеканала Fox News.

Ливитт добавила, что "глубинное государство (deep state - теневые группы серьезного влияния на политические и экономические процессы в США в структурах американского федерального правительства - ред.) попыталось сделать все возможное, чтобы не допустить возвращения президента США Дональда Трампа в Белый дом". "Однако он одержал победу, и теперь правда должна восторжествовать", - заключила она.