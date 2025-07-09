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В Техасе число погибших в результате наводнения достигло 109

В Техасе число погибших в результате наводнения достигло 109 Не менее 109 человек погибли в результате наводнения в штате Техас, около 160 человек пропали без вести.
Другие страны
9 июля 2025 г. 02:20
В Техасе число погибших в результате наводнения достигло 109

Не менее 109 человек погибли в результате наводнения в штате Техас, около 160 человек пропали без вести.

Как передает Report, об этом сообщил губернатор Техаса Грег Эбботт.

"Всего погибли 109 человек", - сказал он на пресс-конференции, которую транслировали американские телеканалы.

Пропавшим без вести числится как минимум 161 человек, добавил губернатор. Среди них пять детей из летнего лагеря и один его сотрудник. "Вероятно, этот список может увеличиться", - предупредил Эбботт.

Президент США Дональд Трамп заявил о планах посетить пострадавший от наводнения штат 11 июля. 6 июля он ввел режим чрезвычайной ситуации в округе Керр. Трамп отметил, что федеральные власти оказывают содействие местным службам в ликвидации последствий наводнения.

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