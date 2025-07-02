Депутат: Нападения на азербайджанцев в России - инструмент давления на Азербайджан

Депутат: Нападения на азербайджанцев в России - инструмент давления на Азербайджан

Преступные операции, проводимые российскими правоохранительными органами против азербайджанцев, проживающих в Екатеринбурге, являются ярким примером российского шовинизма.

Об этом в комментарии Report заявил депутат Хикмет Бабаоглу.

По его словам, если раньше для притеснения и наказания азербайджанцев искались определенные причины, то теперь российский шовинизм стал настолько агрессивным, что в этой стране нападают, арестовывают и применяют насилие в отношении любого азербайджанца без всякой причины:

"Все это показывает, что на самом деле данное нападение не связано с каким-либо преступлением, совершенным азербайджанцами, просто Россия пытается оказать давление на Азербайджан".

Депутат объяснил это тем, что в России не хотят принимать новые реалии, созданные Азербайджаном:

"Это в действительности раскрывает суть российского империализма. Очевидно, что Россия по-прежнему рассматривает независимые страны на постсоветском пространстве как своих вассалов, а эти территории - как элемент географии национальной безопасности. Однако подобные представления ошибочны - поезд давно ушел. Сформировать пояс безопасности на постсоветском пространстве больше невозможно".

Бабаоглу также отметил, что Россия - многонациональное государство, где проживают десятки народов. Поэтому, по его словам, пока этническая ненависть не привела к взрыву, подобному детонации пороховой бочки, РФ должна действовать рационально. В противном случае наибольший урон понесёт она сама.