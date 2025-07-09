"Челси" стал первым финалистом клубного чемпионата мира по футболу

Английский "Челси" со счетом 2:0 обыграл бразильский "Флуминенсе" и стал первым участником финала клубного чемпионата мира по футболу.

Английский "Челси" со счетом 2:0 обыграл бразильский "Флуминенсе" и стал первым участником финала клубного чемпионата мира по футболу.

Как передает Report, турнир проходит в США.

Двумя забитыми мячами в полуфинальной встрече отметился бразильский нападающий Жоао Педро. Он поразил ворота соперника на 18-й и 56-й минутах. На 36-й минуте главный арбитр матча Франсуа Летексье назначил пенальти за попадание мяча в руку защитнику "Челси" Трево Чалобы, однако впоследствии изменил свое решение после вмешательства системы видеоассистента рефери (VAR).

В финале "Челси" сыграет с победителем матча между испанским "Реалом" и французским "Пари Сен-Жермен", за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов. Встреча пройдет 9 июля.

Клубный чемпионат мира впервые проходит в новом формате. В турнире принимают участие 32 команды. Финал соревнования запланирован на 13 июля.