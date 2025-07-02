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Президент: Азербайджан и Узбекистан договорились вести регулярный диалог по координации транспортной политики с соседними страна

Президент: Азербайджан и Узбекистан договорились вести регулярный диалог по координации транспортной политики с соседними страна Азербайджан и Узбекистан договорились вести регулярный диалог и работу по координации транспортной политики с соседними странами.
Внешняя политика
2 июля 2025 г. 18:28
Президент: Азербайджан и Узбекистан договорились вести регулярный диалог по координации транспортной политики с соседними страна

Азербайджан и Узбекистан договорились вести регулярный диалог и работу по координации транспортной политики с соседними странами.

Как передает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в совместном заявлении с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

"Мы также подробно прошлись по транспортно-логистической сфере, с учетом уже сегодняшних возможностей, а также будущих проектов, которые приведут к созданию более разветвленной и диверсифицированной транспортной инфраструктуры в регионе Центральной Азии с выходом через Каспий на Азербайджан, а дальше - в западном направлении. Мы договорились не только в двустороннем формате и дальше координировать наши проекты с тем, чтобы наши инфраструктуры были готовы принимать большие объемы грузов, но также и в многостороннем формате с соседними для нас странами вести регулярный диалог и эту работу по координации транспортной политики", - отметил глава государства.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: Azerbaijan and Uzbekistan agree to hold regular dialogue and coordinate transport policy with neighboring countries
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: Azərbaycan və Özbəkistan qonşu ölkələrlə nəqliyyat siyasətinin koordinasiyası üzrə razılığa gəlib

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