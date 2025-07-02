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Президент Азербайджана выразил благодарность Узбекистану за помощь в возрождении Карабаха

Президент Азербайджана выразил благодарность Узбекистану за помощь в возрождении Карабаха Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил благодарность Узбекистану за помощь в возрождении Карабаха.
Внешняя политика
2 июля 2025 г. 18:31
Президент Азербайджана выразил благодарность Узбекистану за помощь в возрождении Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил благодарность Узбекистану за помощь в возрождении Карабаха.

Как передает Report, об этом глава Азербайджанского государства сказал в совместном заявлении с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

"Особую благодарность мы выражаем за помощь в возрождении Карабаха. Узбекистан был первой страной, Президент Мирзиёев был первым лидером в мире, кто сразу же по своей инициативе оказал помощь в восстановлении Карабахского региона. И первый объект социальной образовательной инфраструктуры – именно эта школа, которая была построена Узбекистаном, и мы с Шавкатом Миромоновичем открывали ее, она носит имя великого сына узбекского народа Мирзы Улугбека, где сейчас обучаются дети, которые вернулись на землю своих предков", - отметил президент Ильхам Алиев.

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Версия на английском языке President of Azerbaijan expresses gratitude to Uzbekistan for assistance in reviving Karabakh
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti Qarabağın bərpasına köməyinə görə Özbəkistana minnətdarlıq edib

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