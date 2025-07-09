Sky: Израиль и ХАМАС приблизились к прекращению огня в Газе

Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС приблизились к прекращению огня в секторе Газа, единственным неурегулированным вопросом является статус и присутствие Армии обороны Израиля в анклаве.

Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС приблизились к прекращению огня в секторе Газа, единственным неурегулированным вопросом является статус и присутствие Армии обороны Израиля в анклаве.

Как передает Report, об этом сообщил британский телеканал Sky News со ссылкой на источники.

По его данным, стороны смогли устранить значительные разногласия по другим вопросам, таким как процесс доставки гуманитарной помощи в Газу и требование ХАМАС об американских гарантиях невозобновления Израилем боевых действий по истечении 60-дневнего прекращения огня. По информации телеканала, для передачи гуманитарной помощи в тех районах, откуда уйдет израильская армия, будет использоваться сторонняя организация, контроль над которой не будет иметь ни Израиль, ни ХАМАС.

Таким образом, как отметил Sky News, Фонд гуманитарной помощи Газе (GHF), созданный израильскими властями при участии США, не сможет действовать там, где не будет находиться Армия обороны Израиля. Ранее в МВД анклава утверждали, что деятельность распределительных центров GHF "привела к гибели, ранению и арестам сотен палестинцев Газы". Предполагается, что функции передачи гуманитарной помощи возьмет на себя ООН или другие признанные гуманитарные организации.