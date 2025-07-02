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Президент ТПП ОЭС: Организация может повысить уровень торговли в несколько раз

Президент ТПП ОЭС: Организация может повысить уровень торговли в несколько раз Торгово-промышленная палата ОЭС может повысить текущий уровень внутрирегиональной торговли в несколько раз.
Внешняя политика
2 июля 2025 г. 12:02
Президент ТПП ОЭС: Организация может повысить уровень торговли в несколько раз

Торгово-промышленная палата ОЭС может повысить текущий уровень внутрирегиональной торговли в несколько раз.

Как передает Report, об этом заявил президент Торгово-промышленной палаты ОЭС Атиф Икрам.

"Приток прямых иностранных инвестиций в страны ОЭС в последнее время вырос на 20% и достиг 25,7 млрд долларов. Однако мы рассчитываем на дальнейшую поддержку наших стран-членов для плавного и ускоренного воплощения наших усилий по расширению торговли и упрощению торговых процедур в ближайшем будущем путем расширения внутрирегиональной торговли", - сказал.

Икрам также призвал членов организации содействовать совместным инвестициям стран ОЭС в различных секторах, таких как сельское хозяйство, ИТ, горнодобывающая промышленность, текстильная промышленность, урбанизация экономических инвестиций, промышленная торговля, и так далее, с целью создания благоприятных условий роста региональной торговли.

"Я приложу все усилия для согласования действий членов ОЭС в области торговых коридоров, транспортных связей, железнодорожной и энергетической связи, и укрепления связей через многосторонние платформы", - подчеркнул президент ТПП.

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