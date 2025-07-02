Президент Азербайджана назвал приоритетом инвестиции в Узбекистан

Для Азербайджана инвестиции в Узбекистан являются приоритетом. Во-первых, потому что это дружественная, братская страна. Во-вторых, потому что в результате продуманных реформ президента Узбекистана в стране создан очень хороший инвестиционный климат.

Для Азербайджана инвестиции в Узбекистан являются приоритетом. Во-первых, потому что это дружественная, братская страна. Во-вторых, потому что в результате продуманных реформ президента Узбекистана в стране создан очень хороший инвестиционный климат.

Как передает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в совместном заявлении для прессы с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

По словам главы Азербайджанского государства, неслучайно сегодня Узбекистан является очень привлекательной страной для инвестиций.

"Сегодня мы еще раз подтвердили намерение значительно увеличивать как товарооборот, так и объем взаимных инвестиций. Совместный инвестиционный фонд, который был создан некоторое время назад, уже практически обеспечен проектами. Сегодня было доложено, что более 10 проектов находятся в стадии уже принятия инвестиционных решений. Но, естественно, мы это рассматриваем только как начало, потому что уставной фонд инвестиционного фонда составляет 500 миллионов долларов. Наши планы в несколько раз превышают эту цифру, и уверен, что совместная реализация проектов в энергетике, в гостиничном бизнесе, в строительстве, в сельском хозяйстве и во многих других сферах, те проекты, которые уже имеют конкретную перспективу, которые согласованы, контракты, которые подписаны, естественно, приведут к значительному росту взаимных инвестиций. И это отражает наше намерение, это соответствует духу и характеру братских отношений между нашими странами", - отметил президент Азербайджана.