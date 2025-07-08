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Михаил Гусман предложил провести конференцию о вкладе Ильхама Алиева в развитие медиа

Михаил Гусман предложил провести конференцию о вкладе Ильхама Алиева в развитие медиа Михаил Гусман предложил провести конференцию о вкладе Ильхама Алиева в развитие медиа
Медиа
8 июля 2025 г. 13:30
Михаил Гусман предложил провести конференцию о вкладе Ильхама Алиева в развитие медиа

Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман предложил в ноябре текущего года провести конференцию о роли президента Ильхама Алиева в развитии медиа.

Как сообщает Report, об этом Гусман заявил на конференции на тему "Роль общенационального лидера Гейдара Алиева в развитии медиа".

"В ноябре этого года исполнится пять лет со дня действительно великой Победы Азербайджана. Об этом будут говорить, об этом будут писать. Но я бы обратиться к руководству Азербайджана. Имеет смысл провести конференцию в ноябре о роли президента Ильхама Алиева в развитии медиа. Это будет очень справедливая и нужная конференция", - отметил он.

Гусман напомнил, что во время 44-дневной войны Ильхам Алиев дал 26 интервью:"Это величайший пример фантастической профессиональной журналистской дипломатии".

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Версия на азербайджанском языке Mixail Qusman İlham Əliyevin medianın inkişafına töhfəsi haqqında konfrans keçirməyi təklif edib

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