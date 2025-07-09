КНР добавила восемь тайваньских организаций в список экспортного контроля

КНР добавила восемь тайваньских организаций в список экспортного контроля

Министерство коммерции КНР добавило восемь тайваньских организаций в список экспортного контроля в целях защиты национальной безопасности и интересов.

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