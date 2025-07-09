КНР добавила восемь тайваньских организаций в список экспортного контроля

Министерство коммерции КНР добавило восемь тайваньских организаций в список экспортного контроля в целях защиты национальной безопасности и интересов.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении ведомства.
В перечень добавлены Aerospace Industrial Development, GEOSAT Aerospace & Technology, National Chung-Shan Institute of Science & Technology, JC Technology, CSBC Corporation, Jong Shyn Shipbuilding, Lungteh Shipbuilding и Gong Wei.
Министерство запрещает экспорт товаров двойного назначения попавшим в список организациям. Поставки должны быть немедленно прекращены.