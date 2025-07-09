О нас

КНР добавила восемь тайваньских организаций в список экспортного контроля

КНР добавила восемь тайваньских организаций в список экспортного контроля Министерство коммерции КНР добавило восемь тайваньских организаций в список экспортного контроля в целях защиты национальной безопасности и интересов.
Другие страны
9 июля 2025 г. 05:28
КНР добавила восемь тайваньских организаций в список экспортного контроля

Министерство коммерции КНР добавило восемь тайваньских организаций в список экспортного контроля в целях защиты национальной безопасности и интересов.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении ведомства.

В перечень добавлены Aerospace Industrial Development, GEOSAT Aerospace & Technology, National Chung-Shan Institute of Science & Technology, JC Technology, CSBC Corporation, Jong Shyn Shipbuilding, Lungteh Shipbuilding и Gong Wei.

Министерство запрещает экспорт товаров двойного назначения попавшим в список организациям. Поставки должны быть немедленно прекращены.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

В Шуше от имени Президента Ильхама Алиева дан официальный обед в честь участников 17-го Саммита Организации экономического сотрудничества
В Шуше от имени Президента Ильхама Алиева дан официальный обед в честь участников 17-го Саммита Организации экономического сотрудничества
4 июля 2025 г. 19:47
Президенты Азербайджана и Турции встретились в Ханкенди
Президенты Азербайджана и Турции встретились в Ханкенди
4 июля 2025 г. 18:47
Президенты Азербайджана и Узбекистана посетили центр отдыха Sea Breeze
ФотоПрезиденты Азербайджана и Узбекистана посетили центр отдыха Sea Breeze
2 июля 2025 г. 20:35
Азербайджанские пилоты совершили полеты в рамках учений Анатолийский орел - 2025 - ВИДЕО
ФотоАзербайджанские пилоты совершили полеты в рамках учений "Анатолийский орел - 2025" - ВИДЕО
2 июля 2025 г. 15:34
В Баку состоялась церемония официальной встречи президента Узбекистана
ФотоВ Баку состоялась церемония официальной встречи президента Узбекистана
2 июля 2025 г. 14:16
Президент Узбекистана прибыл в Азербайджан с государственным визитом
Президент Узбекистана прибыл в Азербайджан с государственным визитом
2 июля 2025 г. 11:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi