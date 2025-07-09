По случаю Дня профессионального праздника дипломатов в Гюлистанском дворце был организован официальный прием

В Гюлистанском дворце по случаю Дня профессионального праздника сотрудников дипломатической службы Азербайджана состоялся официальный приём и концертная программа.

В Гюлистанском дворце по случаю Дня профессионального праздника сотрудников дипломатической службы Азербайджана состоялся официальный приём и концертная программа.

Как сообщили Report в Министерстве иностранных дел, в мероприятии приняли участие руководство МИД, главы дипломатических миссий страны, высокопоставленные представители ряда государственных структур, депутаты Милли Меджлиса, а также руководители и представители аккредитованных в Азербайджане дипломатических представительств.

На официальной церемонии с речами выступили министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, помощник президента Азербайджана – заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, а также дуайен дипломатического корпуса, аккредитованного в стране, Мухаммед Адиль Эмбардж. Они поздравили сотрудников дипломатических служб с профессиональным праздником и пожелали им успехов в деятельности.

В выступлениях была подчеркнута роль сотрудников дипломатической службы в реализации прагматичного внешнеполитического курса Азербайджана, в продвижении и защите национальных интересов на международном уровне.

Также говорилось о ключевых внешнеполитических достижениях, приоритетах страны и вкладе дипломатического корпуса в укрепление международного авторитета Азербайджана.

Было отмечено, что успешная внешняя политика, проводимая под руководством Президента Ильхама Алиева, возлагает на дипломатическую службу важные задачи.

Официальный приём завершился концертной программой.

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В рамках IX совещания руководителей дипломатической службы на тему «Внешняя политика Азербайджана после восстановления суверенитета: приоритеты и вызовы» в Гюлистанском дворце состоялся официальный приём и концертная программа по случаю Дня профессионального праздника сотрудников дипломатической службы.

Как сообщили Report в Министерстве иностранных дел, на приёме с поздравлениями в адрес сотрудников дипломатических служб выступили министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов, помощник Президента – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев, а также дуайен дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджане, Мухаммед Адиль Эмбарш. Они пожелали дипломатам успехов в дальнейшей деятельности.