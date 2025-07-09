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По случаю Дня профессионального праздника дипломатов в Гюлистанском дворце был организован официальный прием

По случаю Дня профессионального праздника дипломатов в Гюлистанском дворце был организован официальный прием В Гюлистанском дворце по случаю Дня профессионального праздника сотрудников дипломатической службы Азербайджана состоялся официальный приём и концертная программа.
Внешняя политика
9 июля 2025 г. 07:23
По случаю Дня профессионального праздника дипломатов в Гюлистанском дворце был организован официальный прием

В Гюлистанском дворце по случаю Дня профессионального праздника сотрудников дипломатической службы Азербайджана состоялся официальный приём и концертная программа.

Как сообщили Report в Министерстве иностранных дел, в мероприятии приняли участие руководство МИД, главы дипломатических миссий страны, высокопоставленные представители ряда государственных структур, депутаты Милли Меджлиса, а также руководители и представители аккредитованных в Азербайджане дипломатических представительств.

На официальной церемонии с речами выступили министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, помощник президента Азербайджана – заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, а также дуайен дипломатического корпуса, аккредитованного в стране, Мухаммед Адиль Эмбардж. Они поздравили сотрудников дипломатических служб с профессиональным праздником и пожелали им успехов в деятельности.

В выступлениях была подчеркнута роль сотрудников дипломатической службы в реализации прагматичного внешнеполитического курса Азербайджана, в продвижении и защите национальных интересов на международном уровне.

Также говорилось о ключевых внешнеполитических достижениях, приоритетах страны и вкладе дипломатического корпуса в укрепление международного авторитета Азербайджана.

Было отмечено, что успешная внешняя политика, проводимая под руководством Президента Ильхама Алиева, возлагает на дипломатическую службу важные задачи.

Официальный приём завершился концертной программой.

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В рамках IX совещания руководителей дипломатической службы на тему «Внешняя политика Азербайджана после восстановления суверенитета: приоритеты и вызовы» в Гюлистанском дворце состоялся официальный приём и концертная программа по случаю Дня профессионального праздника сотрудников дипломатической службы.

Как сообщили Report в Министерстве иностранных дел, на приёме с поздравлениями в адрес сотрудников дипломатических служб выступили министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов, помощник Президента – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев, а также дуайен дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджане, Мухаммед Адиль Эмбарш. Они пожелали дипломатам успехов в дальнейшей деятельности.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan hosts official reception at Gulustan Palace on occasion of professional holiday of diplomats
Версия на азербайджанском языке ФотоDiplomatların peşə bayramı günü münasibətilə Gülüstan sarayında rəsmi qəbul təşkil olunub - YENİLƏNİB

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